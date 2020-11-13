Российский комплекс "Леер" на Донбассе: Украина в ОБСЕ обратилась к России
Наблюдатели ОБСЕ 8 ноября на аэродроме возле Луганска заметили систему электронной борьбы РБ-341В "Леер-3". Украина требует от России предоставить объяснение, как этот комлекс здесь оказался и кто им руководил.
Украина в ОБСЕ обратилась к России относительно комплекса "Леер" на Донбассе
Как во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заметил постпред Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк, "Леер-3" – это самая современная российская система, которую выпускают с 2015 года. Об этом сообщает Укринформ.
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В то же время Цимбалюк призвал российскую делегацию объяснить, как эта система попала на территорию Украины и кто ею руководит.
Россия должна прекратить поставки вооружения, боеприпасов и наемников и вывести их из Украины,
– заявил постоянный представитель Украины при международных организациях.
Что этому предшествовало
- Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированном Донбассе различных типов российских систем.
- Речь идет о системах радиопомех и радиоэлектронной борьбы.
Какие российские комплексы фиксировали на Донбассе наблюдатели ОБСЕ
- Р330 "Житель",
- "Леер-3" РБ-341В,
- 1Л269 "Красуха-2",
- РБ-109A "Былина",
- "Репеллент-1",
- "Торн",
- "Тирада-2".
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Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала
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