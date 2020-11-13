Наблюдатели ОБСЕ 8 ноября на аэродроме возле Луганска заметили систему электронной борьбы РБ-341В "Леер-3". Украина требует от России предоставить объяснение, как этот комлекс здесь оказался и кто им руководил.

Украина в ОБСЕ обратилась к России относительно комплекса "Леер" на Донбассе

Как во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заметил постпред Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк, "Леер-3" – это самая современная российская система, которую выпускают с 2015 года. Об этом сообщает Укринформ.

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В то же время Цимбалюк призвал российскую делегацию объяснить, как эта система попала на территорию Украины и кто ею руководит.

Россия должна прекратить поставки вооружения, боеприпасов и наемников и вывести их из Украины,

– заявил постоянный представитель Украины при международных организациях.

Что этому предшествовало

Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированном Донбассе различных типов российских систем.



Речь идет о системах радиопомех и радиоэлектронной борьбы.

Какие российские комплексы фиксировали на Донбассе наблюдатели ОБСЕ

Р330 "Житель",

"Леер-3" РБ-341В,

1Л269 "Красуха-2",

РБ-109A "Былина",

"Репеллент-1",

"Торн",

"Тирада-2".

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Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала