В Нагорном Карабахе, в деревне Мадагиз взорвалась мина. В результате один российский миротворец получил ранение. Кроме того, погиб гражданин Азербайджана.

Российский военный подорвался на мине

О пострадавшем Миротворце России в Нагорном Карабахе сообщает Интерфакс со ссылкой на российское Минобороны.

Ранее Российские миротворцы уже заняли позиции в Нагорном Карабахе: фото

Российский офицер получил ранение в Карабахе в результате подрыва мины,

– говорится в сообщении.

Военного доставили в Баку, угрозы его жизни нет.

Кроме того, погиб один азербайджанский военный. А ранения получили 4 сотрудника МЧС так называемой "Нагорно-Карабахской республики".

Мина взорвалась, когда совместная группа по обмену телами погибших вела поиски в Тертерском районе.

Чем занимается Совместная группа

В ее составе были российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста.

В Минобороны РФ отметили, что совместные группы созданы по инициативе командования российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Их задача – поиск и передача тел погибших во время конфликта.

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