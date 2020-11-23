Российский миротворец подорвался на мине в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе, в деревне Мадагиз взорвалась мина. В результате один российский миротворец получил ранение. Кроме того, погиб гражданин Азербайджана.
Российский военный подорвался на мине
О пострадавшем Миротворце России в Нагорном Карабахе сообщает Интерфакс со ссылкой на российское Минобороны.
Ранее Российские миротворцы уже заняли позиции в Нагорном Карабахе: фото
Российский офицер получил ранение в Карабахе в результате подрыва мины,
– говорится в сообщении.
Военного доставили в Баку, угрозы его жизни нет.
Кроме того, погиб один азербайджанский военный. А ранения получили 4 сотрудника МЧС так называемой "Нагорно-Карабахской республики".
Мина взорвалась, когда совместная группа по обмену телами погибших вела поиски в Тертерском районе.
Чем занимается Совместная группа
В ее составе были российские миротворцы, представители вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста.
В Минобороны РФ отметили, что совместные группы созданы по инициативе командования российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе. Их задача – поиск и передача тел погибших во время конфликта.
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Что известно о российских миротворцах в Нагорном Карабахе?
Россия отправила более 2 тысяч миротворцев в Карабах после того, как Армения и Азербайджан заключили соглашение о прекращении военных действий.
Российские миротворцы 5 лет будут находиться на линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил. Одна из их задач – охрана Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Командование миротворческой операцией располагается в районе Степанакерта.
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