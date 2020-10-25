Российский танкер, взорвавшийся в Азовском море, отбуксировали
Российский танкер "Генерал Ази Асланов", где накануне произошел взрыв, отбуксировали на якорную стоянку. По состоянию на утро 25 октября судьба трех членов экипажа неизвестна.
Буксировку завершили в 05:40. Об этом сообщает ТАСС.
К теме Мощный взрыв на российском танкере в Азовском море: без вести пропали три человека
В то же время судьба 3 членов экипажа до сих пор остается неизвестной. Всего на борту находились 13 членов экипажа, 10 из них удалось спасти.
Причина происшествия также выясняется. По данным экстренных служб РФ, к взрыву могло привести:
- нарушение техники безопасности;
- огневые работы.
Что известно о взрыве на российском танкере
- 24 октября в Азовском море произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе. В результате взрыва на танкере люди оказались за бортом.
- Известно, что танкер шел пустым. Он направлялся из порта оккупированной Керчи в порт Ростова-на-Дону.
- Владельцем судна является турецкая компания Palmali Shipping Agency. Танкер был построен в Турции в 2005 году, но ходил под российским флагом. Порт приписки у судна – русский Таганрог.
Примерное место крушения российского танкера: карта