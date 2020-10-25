Российский танкер "Генерал Ази Асланов", где накануне произошел взрыв, отбуксировали на якорную стоянку. По состоянию на утро 25 октября судьба трех членов экипажа неизвестна.

Буксировку завершили в 05:40. Об этом сообщает ТАСС.

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В то же время судьба 3 членов экипажа до сих пор остается неизвестной. Всего на борту находились 13 членов экипажа, 10 из них удалось спасти.

Причина происшествия также выясняется. По данным экстренных служб РФ, к взрыву могло привести:

нарушение техники безопасности;

огневые работы.

Что известно о взрыве на российском танкере

24 октября в Азовском море произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе. В результате взрыва на танкере люди оказались за бортом.

Известно, что танкер шел пустым. Он направлялся из порта оккупированной Керчи в порт Ростова-на-Дону.

Владельцем судна является турецкая компания Palmali Shipping Agency. Танкер был построен в Турции в 2005 году, но ходил под российским флагом. Порт приписки у судна – русский Таганрог.

Примерное место крушения российского танкера: карта