Народный депутат Андрей Кит обратился в Службу безопасности Украины относительно расследования российского гражданства кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук.

В своем заявлении нардеп просит СБУ возбудить дело против Андрея Пальчевского по статьям 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), 111 ("Государственная измена"), 114 ("Шпионаж") и другим Уголовного кодекса Украины и внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Нардеп выразил возмущение вопиющим фактом того, что Андрей Пальчевский будучи гражданином России, по сути – государства-агрессора, баллотируется на пост мэра Киева да еще и ведет свою партию в Киевсовет.

"Информация, подтверждающая российское гражданство Пальчевского есть в свободном доступе на официальном сайте российской налоговой, о чем сообщает интернет-издание "Цензор", – отметил Кот.