Компания-оператор Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство российского проекта "Северный поток-2" в водах Германии с 5 декабря. Для укладки труб используют российское судно "Академик Черский".

Россия продолжит строительство газопровода в обход санкций США против "Северного потока-2". Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на представителя морского и гидрографического агентства Германии.

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Что сообщил представитель агентства

Работы должны стартовать еще до конца этого года, в частности, 5 декабря.

Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно "Академик Черский",

– сказал он.

Где начнут строительные работы

Строительство стартует на юге от района Адлергрунд. Там расположены концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря. Управление водных путей и судоходства дало разрешение на начало строительных работ в регионе.

В то же время норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) уже отказалась выдавать сертификат соответствия после завершения строительства газопровода.

Что известно о "Северном потоке-2"