Для укладки труб "Северного потока-2" могут использовать российское судно
Компания-оператор Nord Stream 2 AG планирует возобновить строительство российского проекта "Северный поток-2" в водах Германии с 5 декабря. Для укладки труб используют российское судно "Академик Черский".
Россия продолжит строительство газопровода в обход санкций США против "Северного потока-2". Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на представителя морского и гидрографического агентства Германии.
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Что сообщил представитель агентства
Работы должны стартовать еще до конца этого года, в частности, 5 декабря.
Мы предполагаем, что Nord Stream 2 планирует использовать судно "Академик Черский",
– сказал он.
Где начнут строительные работы
Строительство стартует на юге от района Адлергрунд. Там расположены концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря. Управление водных путей и судоходства дало разрешение на начало строительных работ в регионе.
В то же время норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) уже отказалась выдавать сертификат соответствия после завершения строительства газопровода.
Что известно о "Северном потоке-2"
- Это газопровод, который Россия строит в обход Украины в Германию.
- Если его достроят, Украина ежегодно будет терять миллиарды долларов.
- Строительство "Северного потока-2" завершено более чем на 90%.
- Работа над газопроводом была остановлена в декабре 2019 года после введения американских санкций.
- Немецкое издание Bild сообщило, что новоизбранный президент США Джо Байден может навсегда остановить строительство "Северного потока-2".
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