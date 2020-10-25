Российского и польского производства: какими пулями стреляют в протестующих в Беларуси
В Беларуси правоохранители открыли огонь по участникам массовых акций протеста. Стреляли резиновыми пулями. А также использовали свето-шумовые гранаты. Уже есть раненые.
"Еврорадио" опубликовало фотографии найденных гильз от резиновых патронов, которыми правоохранители стреляли по протестующим.
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По фото видно, что это патроны польского и российского производства. Последние производит "Краснозаводский химический завод", который выполняет государственные заказы и для российских силовиков – министерства внутренних дел и министерства обороны.
По протестующим стреляли резиновыми пулями производства России и Польши / Фото: "Еврорадио"
Однако стоит добавить, что резиновые пули Record можно купить и в обычных магазинах, которые занимаются продажей охотничьего снаряжения.
В результате стрельбы по протестующим есть раненые / Фото: "Еврорадио"
Стрельба по протестующим в Беларуси: главное
- 25 октября истекает срок действия ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко.
- В этот день на улицы белорусских городов вышли участники массовых протестов. Они прошлись колоннами по улицам городов.
- В ответ власти вывели на улицы городов силовиков. В городах начались проблемы с мобильной связью и доступом в интернет.
- Сначала силовики требовали остановить марш, а затем начались задержания. В некоторых случаях силовики открывали огонь резиновыми пулями по протестующим. Известно о нескольких раненых лицах.
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