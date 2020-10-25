В Беларуси правоохранители открыли огонь по участникам массовых акций протеста. Стреляли резиновыми пулями. А также использовали свето-шумовые гранаты. Уже есть раненые.

"Еврорадио" опубликовало фотографии найденных гильз от резиновых патронов, которыми правоохранители стреляли по протестующим.

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По фото видно, что это патроны польского и российского производства. Последние производит "Краснозаводский химический завод", который выполняет государственные заказы и для российских силовиков – министерства внутренних дел и министерства обороны.



По протестующим стреляли резиновыми пулями производства России и Польши / Фото: "Еврорадио"

Однако стоит добавить, что резиновые пули Record можно купить и в обычных магазинах, которые занимаются продажей охотничьего снаряжения.



В результате стрельбы по протестующим есть раненые / Фото: "Еврорадио"

Стрельба по протестующим в Беларуси: главное