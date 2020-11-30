Ведущую новостей российского телеканала "РБК" не пропустили в Украину. Ей запретили въезд в страну из-за посещения Крыма.

В воскресенье, 29 ноября, в Одесской области пограничники остановили гражданку Молдовы, которая автобусом ехала в Украину и планировала транзитом попасть в Россию. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Читайте также Оператора Russia Today из-за Крыма выдворили из Украины: ему запретили въезд на 3 года

Украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский". Во время паспортного контроля сработала база данных пограничного ведомства.

Чтобы выяснить все обстоятельства, пограничники провели дополнительную проверку. Удалось установить, что 39-летняя женщина работает ведущей новостей на российском телеканале "РБК".

Летом 2018 года она посетила оккупированный Крым. На полуостров женщина попала со стороны России.

Из-за этого пограничники отказали ей в пересечении границы. Кроме того, на 3 года запретили въезд в Украину.

Обратите внимание! 19 ноября российскому актеру Кириллу Гребенщикову на 3 года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Российскую телеведущую не пустили в Украину: смотрите видео