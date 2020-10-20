После прогулки по Киеву российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину
Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года. До этого пропагандист вызывающе разгуливал по Киеву и летал над украинской столицей на вертолете.
Об этом говорится на официальном сайте Госпогранслужбы. Там уточнили, что соответствующий запрет вынесли после появления сообщений о визите Корчевникова в СМИ.
Запрет на въезд пропагандиста в Украину на 3 года / Фото документа Госпогранслужбы
Новость дополняется...