Для России и Беларуси предлагают очередные санкции. Снова страны хотят изолировать финансово. А именно – отключить от мировой системы SWIFT.

Что этот SWIFT за зверь? Почему такие санкции могли бы стать действенной санкционной мерой? Какова вероятность того, что России и Беларуси все таки будет SWIFTец? И почему на самом деле путинята этого боятся? Об этом – в видеоблоге "АнтиФейк" на 24 канале.

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявляет, что, если переговорный процесс не тронется с мертвой точки до конца года, Украина будет требовать выкинуть Россию из международной расчетной системы.

А об отключении Беларуси от SWIFT заговорила соперница Лукашенко на последних президентских выборах – Светлана Тихановская. Ну, и, ожидаемо, путинские и лукашенские чиновники сразу в ответ закудахкали, что такие санкции бессмысленны настолько, что ни России, ни Беларуси не страшны.

Против России снова начали действовать новые санкции

Россия скоро просто захлебнется в западных санкциях. Именно в эти дни, а точнее 10 декабря, вступили в силу новые ограничения. В США создали черный список очередных физиономий, которым теперь запрещен вьезд на территорию Европейского Союза и доступ к финансовой системе ЕС.

Все их активы в европейских банках заморозили, а любые резиденты ЕС не имеют права предоставлять этим лицам какие-угодно финансовые услуги.

Санкции получили название "европейского акта Магнитского" по аналогии с законом США. Дело в том, что юриста Сергея Магнитского арестовали на России в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов.



Сергей Магнитский / Фото Voice of America

Случилось это по необычайному стечению обстоятельств после того, как Магнитский раскрыл многомиллиардную схему хищений из российского бюджета, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов. А уже через год он умер в следственном изоляторе. Типичная ситуация на России.

Защита заявила, что Магнитскому тогда не оказывали необходимую медицинскую помощь, а правозащитники обвинили в его смерти врачей и силовиков. И теперь Россия после этой истории получила санкции из-за нарушений прав человека.

В черном списке сливки силовиков и кремлевской недофемиды начиная от заместителя генпрокурора России и заканчивая экс-начальником СИЗО и судьями. Теперь придется выдумывать схемы, как оплачивать детишкам учебу в Европе.

И так. Россия – сорока санкций. У этой страны патологическое накопительство западных запретов. Прямо какой-то санкционный Синдром Плюшкина.

► Глава украинской делегации в ТКГ угрожает поднять вопрос на мировой арене с просьбой выкинуть Россию из системы SWIFT, если она и дальше будет буксовать мирный процесс на Донбасе.

►А Светлана Тихановская, оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, уже попросила у Запада о подобных санкциях для беларусских банков. Собственно, из-за того, что Лукашенко никак не отпустит трон, за который якобы не держится.

Что такое система SWIFT? Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она дает возможность банкам, биржам, брокерским конторам и инвестиционным компаниям во всем мире безопасно отправлять и получать информацию о финансовых операциях.

Отключение SWIFT повлияет на бизнес в России и Беларуси

Когда на России или Беларуси говорят, что отключение от SWIFT их не пугает, то там, мягко говоря, лукавят.

Отключение SWIFT заметно повлияет на функционирование российского и беларусского бизнеса. В первую очередь, на платежи в иностранной валюте с зарубежными партнёрами. Но заденет и тех, кто ориентирован на работу внутри страны.

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Россия и Беларусь, как ни крути, но все же завязаны и на импорт, и на экспорт. Получается, что провести расчеты по всем этим сделкам при отключении SWIFT будет невозможно. После такой операции виживут далеко не все. Но, в первую очередь, жизнь без системы скажется на крупнейших госбанках России и Беларуси.

Так же без доступа к межбанковской системе SWIFT будет сложно рассчитываться по зарубежным контрактам и выплачивать внешний долг.

Говорить, о том, что лишение доступа к SWIFT не пугает – это как минимум глупо. Надо понимать, что это парализует участие России и Беларуси в мировой торговле, и может иметь драматические эффекты для экономики.

Это одна из самых крайних санкционных мер. Фактически, это почти полное отключение от мировой финансовой системы. До этого такие решения применялись только несколько раз: например, в случае Ирана.

Для Беларуси так вообще, это будет означать еще большую привязанность к России. Без SWIFT там весь финансовый поток повернется на Кремль. Но на месте беларуссов, я бы не стал заморачиваться по этому поводу. Потому, как по мне, финансовая изоляция им в ближайшем будущем не грозит. Ведь таком случае пострадает не сам Лукашенко, а люди. Усатый диктатор только укрепит свою зависимость от Кремля.

Лавров уже назвал Европу и США сомнительными партнерами

Санкции против России в их сегодняшнем виде ведут к медленному разрушению российской экономики, но не оказывают быстрого эффекта на агрессора. А вот очередная финансовая изоляция позволит путинским чиновникам заерзаться на стуле активнее.

Боятся ли там подобных санкций? В словах главы министерства иностранных дел Лаврова чувствуется даже некая обида на Запад. Их еще не отключили от системы, а Лавров уже назвал Европу и США сомнительными партнерами. Сами то они белые и пушистые.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров / Фото ТАСС

Такое внимание уделяется, прежде всего, потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена инвестициями, и практически все другие аспекты экономической жизни.

Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада.

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Европейский Союз может наказать Россию с помощью SWIFT, но скорее всего ограничения затронут только часть банков. Например, как другие санкции – запрет на выдачу долгосрочных кредитов российским организациям, которые так же касаются не всех.

Но даже, если отключат только несколько банков, то подобные санкции сделают свое дело – усугубят проблемы российской экономики, которую и так скоро нужно будет ставить на ИВЛ. Цены стремительно растут, доходы людей падают, а вокруг – тотальная безработица.