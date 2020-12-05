Если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, Украина может настоять на усилении санкций против Москвы. По словам главы украинской делегации Леонида Кравчука, речь идет о предложении отключить Россию от международной платежной системы.

Украина будет настаивать на новых санкциях

Будут оценивать ситуацию в переговорном процессе уже в конце года. Об этом Кравчук сообщил в программе одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

Важно Россия и Путин не хотят мира, – Кравчук о ситуации с заблокированным обменом пленных

Если сдвигов со стороны России не будет, то Украина будет искать новые методы воздействия.

Начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора. Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать,

– отметил Кравчук.

Лучший путь решения ситуации на Донбассе – дипломатический

Глава украинской делегации, однако, уверен, что лучший путь решения ситуации на Донбассе – это дипломатический. Украина, как демократическая страна, не потребует войны.

"Если Россия не хочет договорится дипломатическим политическим путем, (Украина должна – 24 канал) сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины из-за давление общее", – резюмировал Кравчук.

В СНБО анонсировали новое решение о Донбассе

Отметим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Украине будут искать новое решение по ситуации на Донбассе. Ведь 9 декабря проходит год со встречи в "нормандском формате" в Париже.