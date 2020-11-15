Пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" на границе с Россией в Харьковской области, задержали украинца. Мужчина пытался провести почти 11 килограммов наркотиков.

50-летний украинец расфасовал серо-зеленое вещество растительного происхождения, что вероятнее всего является наркотическим веществом, в 28 литровых пластиковых бутылки. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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Во время проверки мужчина заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники решили осмотреть его машину – Volkswagen украинской регистрации. Находку обнаружили в топливном баке.



Наркотики обнаружили в автомобиле украинца / Фото Госпогранслужбы

О находке на границе уже сообщили полиции.



11 килограммов наркотиков хотели отправить в Россию / Фото Госпогранслужбы

На границе с Россией задержали украинца: смотрите видео