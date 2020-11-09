В Украине вдвое ускорился рост цен: что подорожало больше всего
Потребительские цены в Украине в октябре 2020 года выросли на 1,0% по сравнению с сентябрем. Однако с начала года инфляция достигла 2,7%. Больше всего подорожали сахар и яйца.
Рост потребительских цен в Украине в октябре 2020 года ускорился до 1% с 0,5% в сентябре. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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В годовом измерении, то есть по сравнению с октябрем 2019 года, инфляция выросла до 2,6%. Кроме того, Госстат в октябре зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,8%, в сентябре была 1,1%.
На какие товары и услуги выросли цены
- сахар – на 22,9%;
- яйца – на 22,7%;
- жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 4,4%;
- одежда и обувь – на 2,0%;
- рестораны и отели – 1,1%;
- отдых и культуру – на 0,9%,
- алкоголь и табачные изделия – на 0,9%;
- предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,4%;
- здравоохранение – 0,4%;
- транспорт – на 0,2%,
В то же время фрукты, рис, овощи, рыба подешевели. А цены на связь остались на прежнем уровне.
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