Потребительские цены в Украине в октябре 2020 года выросли на 1,0% по сравнению с сентябрем. Однако с начала года инфляция достигла 2,7%. Больше всего подорожали сахар и яйца.

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2020 года ускорился до 1% с 0,5% в сентябре. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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В годовом измерении, то есть по сравнению с октябрем 2019 года, инфляция выросла до 2,6%. Кроме того, Госстат в октябре зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,8%, в сентябре была 1,1%.

На какие товары и услуги выросли цены

сахар – на 22,9%;

яйца – на 22,7%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – на 4,4%;

одежда и обувь – на 2,0%;

рестораны и отели – 1,1%;

отдых и культуру – на 0,9%,

алкоголь и табачные изделия – на 0,9%;

предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 0,4%;

здравоохранение – 0,4%;

транспорт – на 0,2%,

В то же время фрукты, рис, овощи, рыба подешевели. А цены на связь остались на прежнем уровне.

Обратите внимание! В октябре НБУ улучшил прогноз по инфляции в Украине на 2020 год. Нацбанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,1%. В июле ожидания были на уровне 4,7%.