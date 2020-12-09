Новоиспеченный 19-летний депутат Краматорского горсовета Ростислав Солод всколыхнул медиапространство тем, что стало известно о его многомиллионной декларации. Мужчина имеет среднее образование, а его родители – нардепы от ОПЗЖ Наталья Королевская и Юрий Солод. Больше про Ростислава Солода – читайте в материале 24 канала.

Биография Ростислава Солода

Ростислав Солод родился в 2001 году. Имеет среднее образование, высшее образование еще не закончено, сообщает 24 канал. Проживает в Киеве. До того, как стать депутатом Краматорского горсовета, Ростислав был временно безработным.

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то касается социальных сетей, то у Ростислава есть фейсбук-страница, на которой опубликован всего лишь 1 пост.

Солод в политике

О том, что Солод будет баллотироваться в горсовет от "Оппозиционной платформы - За жизнь", стало известно 24 сентября с его фейсбук-сообщения. В нем кандидат щеголял стратегией развития для города и добавил фото и видео с однопартийцами. Кроме того, по сети гуляли агитационные листовки, на которых юного политика поддерживал нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко.



Бойко и Солод

Стремление сына стать депутатом горсовета комментировала мать Королевская.

Ребенку - 19 лет (ровно столько лет я в политике), и в принципе вся его жизнь проходила в политической среде,

- говорила депутат.

Рассказывала и о том, что вместе с сыном ездили с гуманитарными миссиями, когда началась пандемия коронавируса. Мол, Ростислав "погрузился в эту жизнь уже не со стороны, не глазами мамы, а своими собственными". Королевская была не против идеи сына стать депутатом, но выдвинула условие, чтобы он баллотировался именно на Донбассе.

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На вопрос журналистов о том, не рано ли ее сын начал политическую карьеру, если сейчас даже не имеет законченного высшего образования и, соответственно, - опыта, депутат сказала, что нет. Королевская также убеждала, что политическая деятельность отнюдь не помешает сыну получать высшее образование.

Смотрите видео, на котором Королевская объяснила, почему ее сын пошел в политику:

В конце октября стало известно, что Солод прошел в горсовет Краматорска в составе ОПЗЖ. Политсила получила больше всего мандатов - 14.

Что известно о родителях Ростислава Солода

Отец Ростислава – нардеп от ОПЗЖ Юрий Солод - известный своими систематическими прогулами заседаний Верховной Рады. Он часто попадает в антирейтинг прогульщиков парламентских заседаний. Например, с начала осени 2020 года нардеп посетил лишь 4 из 11 заседаний Рады.

Журналисты-расследователи сайта "Наши деньги" неоднократно подозревали Солода вместе с женой Королевской в ​​тендерных махинациях, связанных с угольной промышленностью. Также звучали подозрения относительно незаконного экспорта цветных металлов в Европу и уклонения от уплаты налогов.

Среди последних скандальных поступков супругов то, что оба приложили руку к скандальному решению Конституционного Суда, которое отменило обязательное электронное декларирование и парализует работу антикоррупционных органов.



Королевская и Солод / Фото zagittya.com.ua/ua

Ценная декларация Ростислава Солода

Согласно декларации за 2019 год, Ростислав проживает в Киеве с родителями и еще 3 братьями и сестрами. Семья живет в квартире на 270 квадратных метров, принадлежащей отцу Юрию Солоду. Главные доходы семьи – депутатские зарплаты отца и матери.

Ростислав ездит на авто Land Rover и Mercedes-Benz Viano, которые принадлежат неуказанному "близкому лицу".

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Сам Ростислав Солод за весь год не заработал ничего. При этом он указал, что владеет криптовалютой Monero в объеме 185 тысяч единиц. На сегодня это примерно 23,7 миллиона долларов. Владельцем криптовалюты новоиспеченный депутат стал еще в 14 лет.

По данным "Действуй-Краматорск", на момент приобретения (декабрь 2015 года) стоимость криптовалюты Monero составляла 0,5 доллара, а сейчас курс подпрыгнул до 128 долларов за единицу. Кроме того, в январе 2018 года курс вообще составлял 420 долларов за единицу Monero.

Таким образом, сумма денежных активов Ростислава и семьи в более 10 раз выше суммы всех доходов его и семьи. А сумма задекларированной наличности превышает 5 миллионов гривен

Депутат Краматорского горсовета также указал в декларации несколько земельных участков, дом, офис и квартиру. Все это имущество зарегистрировано на отца и мать Ростислава.