Вблизи города Березно, что в Ровненской области, 26 ноября произошла страшная трагедия – в ДТП погибла женщина с ребенком 12 лет. Еще двое детей – 5 и 8 лет попали в реанимацию.

ГСЧС в Ровненской области сообщает, что произошло ДТП – ВАЗ столкнулся с грузовиком. Это произошло днем на трассе Городище – Ровно – Староконстантинов, вблизи города Березно.

Читайте также Стала известна стоимость Lamborghini Huracan, которую разбили возле Киева: снимали фильм

В результате столкновения женщина и старший ребенок, к сожалению, погибли на месте ДТП. Еще два ребенка госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Кто виноват – водитель ВАЗ или мужчина, который управлял грузовой машиной пока неизвестно. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются правоохранителями.



На месте происшествия сейчас работали полицейские, спасатели и медики / Фото ГСЧС