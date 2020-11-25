На Ровенщине от COVID-19 умер Виктор Талащук: его переизбрали главой ОТО
В Ровенской области от осложнений коронавируса умер Виктор Талащук. На местных выборах его переизбрали председателем Малолюбашанской объединенной территориальной общины.
О том, что глава одной из ОТО на Ривненщине Виктор Таращук умер от COVID-19, сообщил в фейсбуке его зять, депутат Ровненского городского совета Александр Курсик.
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Из-за коронавируса на 55-м году жизни скончался Талащук Виктор Флорович,
– написал Курсик.
Он добавил, что глава Малолюбашанской ОТО был отцом, другом, мудрым управленцем, искренним патриотом, идеальным дедушкой, мужем.
К слову, на местных выборах кандидатуру Талащука поддержали аж 95,1% жителей общины.
Что известно о Викторе Талащуке
- В 2006 – 2014 годах был председателем Костопольского районного совета (Ровненская область).
- В 2015 году работал заместителем директора по техническому развитию Ровненского областного производственного коммунального предприятия "Ровнооблводоканал".
- С ноября 2015 года стал заместителем сельского главы по вопросам деятельности исполнительного органа Малолюбашанского сельского совета.
- С декабря 2017 года возглавлял Малолюбашанскую ОТО.
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