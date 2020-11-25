В Ровенской области от осложнений коронавируса умер Виктор Талащук. На местных выборах его переизбрали председателем Малолюбашанской объединенной территориальной общины.

О том, что глава одной из ОТО на Ривненщине Виктор Таращук умер от COVID-19, сообщил в фейсбуке его зять, депутат Ровненского городского совета Александр Курсик.

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Из-за коронавируса на 55-м году жизни скончался Талащук Виктор Флорович,

– написал Курсик.

Он добавил, что глава Малолюбашанской ОТО был отцом, другом, мудрым управленцем, искренним патриотом, идеальным дедушкой, мужем.

К слову, на местных выборах кандидатуру Талащука поддержали аж 95,1% жителей общины.

Что известно о Викторе Талащуке