Ужасная смертельная авария случилась на дороге Киев – Чоп возле села Корнин. 19 октября водитель легковушки спешил отвезти жену в роддом, поэтому выехал на встречную полосу.

Водитель машины Honda, в которой сидела беременная женщина, не успел вернуться в поток авто и на полном ходу врезался в Volkswagen. Подробности смертельного ДТП рассказали в полиции области.

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По данным следователей, нарушил правила дорожного движения 27-летний мужчина на Honda. Его машина столкнулась с машиной 37-летнего жителя Ровно. В результате удара обе машины выбросило с проезжей части.



Передние части автомобилей разбиты / Фото пресс-службы полиции Ровненской области

Беременная погибла на месте

Как отмечают правоохранители, во время ДТП 25-летняя женщина, которую муж вез в роддом, получила не совместимые с жизнью травмы. Помочь ей медики "скорой" ничем не могли. Также погиб еще нерожденный ребенок.

Значительные повреждения получили водители обоих авто, а также пассажирка Volkswagen. Их в тяжелом состоянии госпитализировали в травматологическое отделение больницы.



Медики не могли спасти беременную женщину / Фото пресс-службы полиции Ровненской области

Из больницы – в тюрьму

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель человека. Поэтому, если вину водителя Honda признает суд, его могут отправить за решетку на срок от 3 до 8 лет.

Смотрите видео с места гибели беременной женщины в Ровненской области онлайн (18+):