Против карантина выходного дня: на Ровненщине работники ресторанов перекрыли трассу – видео
На несколько часов 12 ноября в селе Белая Криница на Ровненщине, люди перекрыли трассу Киев – Чоп. Таким образом работники и предприниматели сферы общественного питания протестовали против введения карантина выходного дня.
Акция протеста продолжалась около 3 часов
Около 70 человек двигались по пешеходному переходу и блокировали движение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции Ровненской области.
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Протестовали недовольные инициативой правительства почти в течение 3 часов – с 10:00 до 12:40. Время от времени проезжую часть все же освобождали, чтобы пропускать транспорт.
Сейчас в полиции решают вопрос о квалификации события.
Смотрите видео с акции протеста:
Главное о карантине выходного дня в Украине:
- Карантин выходного дня начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября.
- Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта.
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