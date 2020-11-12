На несколько часов 12 ноября в селе Белая Криница на Ровненщине, люди перекрыли трассу Киев – Чоп. Таким образом работники и предприниматели сферы общественного питания протестовали против введения карантина выходного дня.

Акция протеста продолжалась около 3 часов

Около 70 человек двигались по пешеходному переходу и блокировали движение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции Ровненской области.

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Протестовали недовольные инициативой правительства почти в течение 3 часов – с 10:00 до 12:40. Время от времени проезжую часть все же освобождали, чтобы пропускать транспорт.

Сейчас в полиции решают вопрос о квалификации события.

Смотрите видео с акции протеста:

Главное о карантине выходного дня в Украине:

Карантин выходного дня начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября.

Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта.

Важно! В Ровно и Львове уже выступили против решения правительства относительно карантина выходного дня. В городах отметили, что такой шаг нанесет огромный ущерб бизнесу и скажется на благосостоянии тысяч человек. Украинцы даже зарегистрировали петицию с требованием отменить инициативу Кабмина.