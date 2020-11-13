Правоохранители из нескольких регионов 13 ноября провели спецоперацию на базе отдыха в Сарненском районе Ровненской области. Во время нее задержали двух криминальных авторитетов, которых разыскивали за совершение тяжких преступлений.

Правоохранители пытались задержать организатора похищения и убийства мужчины в Запорожье, но их добычей стал еще один злоумышленник, сообщили в полиции Ровенской области.

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На след одного из уголовников правоохранители вышли после допроса его сообщника.

Задержали за похищение человека

По данным следователей, в начале октября с сообщением о похищении ее мужа обратилась в полицию жительница Запорожья. По ее словам, вооруженный неизвестный ворвался к ней в квартиру и заставил мужчину пойти с ним. Домой он больше не возвращался.

В ходе расследования копы выяснили, что похищение человека организовал 55-летний криминальный авторитет, а помогал ему житель Запорожья. Вдвоем они вывезли мужчину на берег Днепра и требовали от его семьи деньги. Поняв, что ничего не получат, злоумышленники несколько часов издевались над потерпевшем. От полученных травм он скончался.

Тело погибшего спрятали в лесопосадке.

Сначала правоохранители задержали непосредственного исполнителя похищения. Затем – вышли на след организатора. Им оказался криминальный авторитет.



55-летнего криминального авторитета из Запорожья задержали на Ровненщине / Фото пресс-службы полиции Ровненской области

Случайно задержали второго

Когда правоохранители установили место нахождения подозреваемого, они организовали спецоперацию по задержанию. Как оказалось, злоумышленник находился на базе отдыха вместе со своим товарищем – еще одним криминальным авторитетом. 26-летнего мужчину также разыскивали за совершение тяжкого преступления. Он, по данным копов, был участником разбойных нападений.

Следственные действия в отношении обоих злоумышленников продолжаются.



​26-летний авторитет отдыхал вместе со старшим "коллегой" / Фото пресс-службы полиции Ровненской области