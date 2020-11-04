Серьезные аварии с 9 пострадавшими произошли 4 ноября фактически на одном участке дороги Городище – Ровно – Староконстантинов Ровненской области. Сначала столкнулись Renault, и два Mercedes. А потом в ДТП попала скорая, которая ехала на помощь пострадавшим.

О жестких авариях с участием 4 авто и скорой в селе Забороль на Ровненщине сообщили в полиции региона. Первое ДТП произошло около 9: 30, а уже через полтора часа неподалеку от того же места произошло второе.

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В результате столкновений пострадали 9 человек. Некоторые машины ремонтировать нецелесообразно.

Что известно о сокрушительных авариях на Ровненщине

По данным следствия, водитель Renault не соблюдал дистанцию и влетел в попутный Mercedes-Benz. От удара "немца" вынесло на встречку, где он въехал во внедорожник Mercedes-Benz ML 350.

Пока медики оказывали помощь шестерым пострадавшим из-за тройного столкновения, к ним спешила еще одна скорая. Но до места первой аварии она не доехала. Из-за большой пробки водителю скорой пришлось выехать на встречную полосу.

Согласно правилам дорожного движения, при включении проблескового маячка и сирены подобные маневры вполне допустимы, а другие водители должны предоставить специализированной машине преимущество. Однако беспрепятственно проехать старушке скорой не дали. Из-за лобового столкновения с BMW микроавтобус перевернулся.

Место ДТП с 9 пострадавшими на Ровенщине / Фото прессслужбы полиции

Состояние пострадавших

В первом ДТП госпитализация понадобилась лишь 4 лицам. Их жизнь находится в безопасности. Владельца "немца" и двух медиков, пострадавших во время второй аварии, обследуют врачи.

По факту нарушения правил дорожного движения следователи возбудили уголовное дело. Людям, которых суд признает нарушителями грозит от 3,4 до 8,5 тысяч гривен штрафа, до двух лет исправительных работ или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Смотрите видео с места жесткого ДТП на Ровненщине: