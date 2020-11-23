Житель села Большой Олексин в Ровненской области задержали 22 ноября за угон микроавтобуса, который он совершил в третий раз в своей жизни. В содеянном преступлении 17-летний подросток признался.

Об инциденте сообщили в полиции Ровненской области. По данным правоохранителей, преступление юноша совершил сразу, как только приехал в Ровно из Ивано-Франковска.

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Прибыв в город, он якобы захотел покататься на маршрутке.

Сбежал от полиции

Как утверждают копы, юноша пришел на автостоянку и зашел на ее территорию без каких-либо препятствий – охранник в это время на несколько минут отлучился.

Задние двери транспортного средства были открыты, а в бардачке лежали ключи.

Исчезновение маршрутки охранник обнаружил лишь через несколько часов и сразу сообщил об этом в полицию.

Патрульные нашли маршрутное такси на улице Олексинской, но парень по требованию правоохранителей не остановился и даже сумел скрыться от них. Он уехал в поле и выключил фары.

Без повреждений

Маршрутку полицейские нашли через некоторое время на одной из улиц села Большой Алексин, где проживает подозреваемый. Несмотря на участие в гонках и бегство от копов, она была без каких-либо повреждений.

Личность злоумышленника быстро установили. Им оказался хорошо знаком копам подросток, который 26 февраля уже украл маршрутное такси. Кроме того, он совершил такое же преступление повторно в начале марта.

По факту очередного угона полицейские открыли уголовное производство. Если вину молодого человека признает суд, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. А если обратить внимание на то, что недавно его приговорили к 2 годам испытательного срока, вполне вероятно, что подростка отправят в колонию.