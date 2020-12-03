Пятый президент Петр Порошенко посетил 3 декабря Ровно. Он присутствовал при вступлении в должность мэра своего однопартийца Александра Третьяка. Однако там Порошенко случайно встретился с активистом и добровольцем Ярославом Гранитным. Между ними началась серьезная перепалка.

Гранитный обвинил Порошенко в том, что пятый президент "разрушил его жизнь". Видео перепалки обнародовал телеграм-канал PavlovskyNews.

Важно Недостойное и бессовестное поведение, – Лукашенко хотел пристыдить Польшу и страны Балтии

Дело в том, что бывший АТОшник находился 3 года в СИЗО якобы из-за сепаратизм. Однако, по словам Гранитного, его вину так и не доказали.

Вы меня посадили, но не довели мою вину. Такая демократия в вас? Это европейский выбор? Вы разрушили мою жизнь, вы посадили кучу моих товарищей. Более 10 000 добровольцев сидит,

– заявил Гранитный.

Он отметил, что не предавал страну, а также обвинил в этом самого Порошенко. Пятый президент посоветовал активисту идти в суд и доказывать свою невиновность. В ответ он услышал проклятия от Гранитного.

Конфликт Порошенко и активиста Гранитного в Ровно: смотрите видео

Известно, что сейчас Гранитный находится под ночным домашним арестом. Кроме сепаратизма его обвинили в хранении оружия, но мужчина настаивает на том, что оно было зарегистрировано.

По информации ровенских СМИ, в 2017 году Гранитного задержали за митинг в поддержку легализации добычи янтаря.