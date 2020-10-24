В Ровно ночью 24 октября подожгли авто кандидата в депутаты в облсовет от "Слуги народа". Владелец машины заверил, что догадывается, кто причастен к преступлению.

Что известно о поджоге

Автомобиль "Mercedes-Benz CLS 350" был припаркован во дворе многоэтажки, где проживает владелец машины. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровненской области.

Читайте также На Харьковщине подожгли авто кандидата в облсовет от ЕС Кобы: фото

Огонь уничтожил бампер и моторный отсек авто.

Правоохранители начали досудебное расследование. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения. К слову, возле места поджога криминалисты нашли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных веществ.

Кому принадлежит авто

По информации местного издания "ВСЕ", неизвестные подожгли автомобиль кандидата в облсовет от "Слуги народа" и руководителя "Ровнооблводоканала" Андрея Карауша. Чиновник подтвердил эту информацию и связал поджог с политической деятельностью.

Грязные методы, грязные технологии. Месть. Зависть. Коварство. Тем более в день тишины. Нельзя называть сегодня партии, политические силы, но мы понимаем, кто это делает. Правоохранительные органы дадут оценку,

– подчеркнул Карауш.

Кроме этого, мужчина отметил, что не получал прямых угроз, но он догадывается, кто причастен к поджогу авто.



Андрей Карауш / Фото "Ровнооблводоканала"