Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в Ровно решение об усилении ограничительных мер будут принимать только 16 ноября.

Сейчас в городе ждут селекторное совещание в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. Оно пройдет 12 ноября. Об этом заявил городской голова Владимир Хомко, передают "7 дней".

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После этого проведем в понедельник (16 ноября-24 канал) свою комиссию, а тогда уже будем принимать решение по этому поводу,

– отметил Хомко.

Поэтому в ближайшие субботу – воскресенье (14 – 15 ноября) карантин выходного дня в Ровно вводить не будут.

Заявление мэра ровно: смотрите видео

Обратите внимание! Накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львовский городской совет будет обжаловать решение Кабмина О карантине выходного дня. Однако сперва необходимо дождаться полного текста постановления правительства.

Карантин выходного дня в Украине: что известно