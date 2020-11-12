В Ровно пока не будут вводить карантин выходного дня: видеообращение мэра
Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в Ровно решение об усилении ограничительных мер будут принимать только 16 ноября.
Сейчас в городе ждут селекторное совещание в ОГА под председательством первого заместителя председателя Сергея Подолина. Оно пройдет 12 ноября. Об этом заявил городской голова Владимир Хомко, передают "7 дней".
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После этого проведем в понедельник (16 ноября-24 канал) свою комиссию, а тогда уже будем принимать решение по этому поводу,
– отметил Хомко.
Поэтому в ближайшие субботу – воскресенье (14 – 15 ноября) карантин выходного дня в Ровно вводить не будут.
Заявление мэра ровно: смотрите видео
Карантин выходного дня в Украине: что известно
- Правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.
- Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.
- Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.
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