Правоохранители поймали подозреваемых в совершении мошенничества, которые якобы обещали клиентам трудоустройство на руководящие должности в национальной полиции. Проходят по этому делу действующий майор полиции и его друг-священник.

Обоих задержали с поличным при получении 25 тысяч долларов аванса. Судьи уже избрали им меру пресечения в виде ареста без возможности выйти под залог, сообщает прокуратура Ровненской области.

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Кроме этого, служители Фемиды отстранили подозреваемого в преступлении полицейского. Но только на время досудебного расследования.

Что известно о преступлении, в котором подозревают попа и копа

По данным следователей, священник и майор патрульной полиции Ровно обещали трудоустроить клиента на должность руководителя одного из межрайонных отделов полиции области. За свои услуги они хотели получить 100 тысяч долларов.

Поскольку реальной власти для решения таких вопросов у злоумышленников не было, детективы ГБР открыли уголовное дело не о взяточничестве, а мошенничестве в особо крупных размерах.

Если их признают виновными, мужчинам грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Впрочем, привлечь к ответственности правоохранителей в Украине очень трудно. Не легче и посадить священников, имеющих немалые связи и деньги.