В Ровно возле школы мужчина изнасиловал девочку
ЧП произошло утром 10 ноября вблизи одного из учебных заведений Ровно. Мужчина совершил сексуальное насилие над малолетней ученицей школы.
О совершении преступления пострадавшая сообщила заместительнице директора, сообщает местное издание "Ровненские новости". Учительница сразу обратилась к правоохранителям.
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Что известно об изнасиловании ученицы в Ровно
- Сообщение о насилии над девушкой поступило копам около 10:00. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место инцидента, нашла вещественные доказательства, которые связали с лицом подозреваемого.
- Через несколько часов после изнасилования полицейские установили личность предполагаемого преступника.
- Задержали ли мужчину правоохранители, неизвестно. Сейчас полицейские утверждают, что в отношении него продолжаются следственные действия.
- Инцидент в Единый реестр досудебных расследований пока не внесли. Вероятно, правоохранители квалифицируют произошедшее как сексуальное насилие над ребенком.
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