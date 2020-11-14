В Ровно утром 14 ноября на акцию протеста из-за введения карантина выходного дня вышли предприниматели. Протестующие уже анонсировали вероятное перекрытие дороги.

Протест в Ровно

Люди собрались в 10 часов утра у торгового центра "Злата Плаза". Об этом сообщает "Суспільне".

Важно Местные власти могут лишь усиливать карантин, – Минздрав

Впоследствии участники акции двинулись к горисполкому. Они хотят, чтобы к ним вышел мэр Владимир Хомко и разрешил торговать, как это сделали в других городах.

Предприниматели и продавцы недовольны решением правительства О карантине выходного дня и считают, что из-за такого ограничения потеряют более половины своего дохода.

В Ровно протестуют предприниматели из-за карантина выходного дня: смотрите видео

Около 300 предприниматели подписали обращение в городской и областной советы с требованием защитить их право на труд.

ФЛП Ровно возмущены неправомерными решениями, которые принимают органы центральной власти. Эффективность введенных ограничений не доказана, а потери от закрытия наших торговых точек на выходные являются критическими. Они ставят нас на грань закрытия,

– сказали протестующие.

В то же время предприниматели обязались соблюдать карантинные требования на своих рабочих местах.

Видео с места протеста предпринимателей в Ровно

В Ровно люди вышли на протест / Фото "Суспільне Рівне", "Твоє Рівне"

Отметим, 13 ноября жители Ровно также выходили на акцию протеста. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, они перекрывали дорогу.

Обратите внимание! 14–15 ноября в Украине действует карантин выходного дня. Он предусматривает, что на выходных будут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки. Правительство ввело новое ограничение на 3 недели. В разных городах предприниматели и рестораторы вышли на акции протеста. Люди жалуются, что из-за такого решения Кабмина потеряют половину своего дохода. Подробнее о карантине выходного дня – читайте здесь.