В Ровно люди вышли на протест из-за карантина выходного дня: фото, видео
В Ровно утром 14 ноября на акцию протеста из-за введения карантина выходного дня вышли предприниматели. Протестующие уже анонсировали вероятное перекрытие дороги.
Протест в Ровно
Люди собрались в 10 часов утра у торгового центра "Злата Плаза". Об этом сообщает "Суспільне".
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Впоследствии участники акции двинулись к горисполкому. Они хотят, чтобы к ним вышел мэр Владимир Хомко и разрешил торговать, как это сделали в других городах.
Предприниматели и продавцы недовольны решением правительства О карантине выходного дня и считают, что из-за такого ограничения потеряют более половины своего дохода.
В Ровно протестуют предприниматели из-за карантина выходного дня: смотрите видео
Около 300 предприниматели подписали обращение в городской и областной советы с требованием защитить их право на труд.
ФЛП Ровно возмущены неправомерными решениями, которые принимают органы центральной власти. Эффективность введенных ограничений не доказана, а потери от закрытия наших торговых точек на выходные являются критическими. Они ставят нас на грань закрытия,
– сказали протестующие.
В то же время предприниматели обязались соблюдать карантинные требования на своих рабочих местах.
Видео с места протеста предпринимателей в Ровно
В Ровно люди вышли на протест / Фото "Суспільне Рівне", "Твоє Рівне"
Отметим, 13 ноября жители Ровно также выходили на акцию протеста. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, они перекрывали дорогу.
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