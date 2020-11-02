Заявление министра иностранных дел Украины и вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебы о невозможности урегулирования конфликта с китайскими инвесторами ПАО "Мотор Сич" из-за "токсичности" ситуации и отсутствия желающих ее "разрулить" выглядит странно.

Так считает экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщают "Украинские новости".

Как известно, в интервью ИА "Интерфакс-Украина" Кулеба сказал о "Мотор Сичи" буквально следующее: "История о "Мотор Сич" уже стала токсичной, но она деполитизирована, то есть не является предметом регулярных консультаций или разговоров между китайским и украинским МИД. Там есть частный инвестор, он вложил деньги, привлек частного украинского инвестора, и теперь борется за свою инвестицию. Эта история стала настолько сложной и токсичной, что я, если честно, не знаю никого, кто бы реально хотел ее разруливать".

Павел Розенко убежден, что такая позиция высокопоставленного официального лица из украинского правительства, представляет собой открытое признание полной некомпетентности как МИДа, так и всего Кабмина в вопросах внешней политики и отношений с иностранными инвесторами.

"Теперь весь мир из уст главы нашей дипломатии знает, что украинская власть настолько слаба и беспомощна, что даже не может просто следовать букве закона — дать завершиться законной коммерческой сделке частных компаний. Такая позиция украинской власти — это поведение нашкодившего ребенка "оно само!", пытающегося увильнуть от ответственности. А она рано или поздно придет — вопрос на 3,5 миллиарда долларов, которые китайцы требуют от нашего государства в возмещение своего ущерба, просто так не забудут", — говорит он.

Экс-вице-премьер напомнил, что покупка акций "Мотор Сич" китайскими инвесторами была "чистой" законной инвестиционной сделкой. На момент ее осуществления и посей день нет никаких законных ограничений свободного обращения ценных бумаг. "Мотор Сич" является частным предприятием с 90-х, государство исключило "Мотор Сич" из перечня стратегических предприятий и отстранило от госпрограмм в авиаотрасли, и готово покупать истребители за границей. Украина бросила "Мотор Сич" на произвол, даже не обеспечив ей поддержку государственными заказами", — рассказывает Розенко.

По его мнению, китайский рынок авиастроения — единственный шанс для Украины.

"Такое впечатление, что перед интервью Кулеба не получил тезисы "сверху", и дал ответ невпопад. Этим ляпом он подставляет всю украинскую власть, ведь именно действия украинской власти сделали эту сделку токсичной, сделали токсичной саму "Мотор Сич". Конечно, никто не захочет отвечать за этот дикий беспредел!", — поясняет Павел Розенко

Ранее Телеграм-каналы обнародовали информацию, что посла Украины в Китае Сергея Камышева вызывали в МИД КНР, где четко дали понять, что не будут терпеть блокирование деятельности китайских акционеров "Мотор Сичи" и согласились подождать до 10 ноября текущего года — момента, когда предвыборная гонка в США закончится. А само противодействие китайским инвесторам происходит на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о желании поехать в Пекин с визитом на высшем уровне.

"Кулебе не следует тешить себя тем, что "регулярных консультаций" пока нет, и Украине не ставят на вид этот позорный случай. Это дело времени. У китайцев очень хорошая память, даже когда они вам улыбаются — они всё помнят. Кулебе также не следует думать, что никто не возьмется это разруливать: китайцы возьмутся и разрулят — выиграют иск на компенсацию 3,5 млрд долларов, и разрулят", — прогнозирует Розенко.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сич" обратились к украинскому Министерству юстиции с Notice of Investment Dispute — документом о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долларов в случае, если спорная ситуация не будет урегулирована в процессе переговоров в рамках специальной комиссии при участии всех заинтересованных сторон.