Традиционные рождественские ярмарки в Праге отменили
В Праге отменили ежегодные рождественские ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях. Причина – вспышка пандемии коронавируса в мире.
Такое решение приняла компании Taiko, которая управляет рождественскими ярмарками, с местной администрацией чешской столицы за месяц до открытия ярмарок. Об этом сообщило издание DPA.
Обратите внимание Сидел в ресторане без маски: премьер Чехии требует отставки главы Минздрава за нарушение карантина
Обычно такое событие в Праге посещает около 700 тысяч человек со всего мира ежегодно в декабре.
Чтобы подарить жителям праздничное настроение в городе планируют установить большую рождественскую елку.
Коронавирус в Чехии: последние новости
- В последние дни в Чехии резко выросло количество случаев заражения COVID-19. По состоянию на 26 октября там зарегистрировано 263 572 больных.
- Чехия стала страной, где один из самых высоких уровней распространения болезни в ЕС.
- От 22 октября там начал действовать локдаун: закрыты магазины, кроме продовольственных и аптек, не работают школы и многие бизнесы, людям рекомендовали оставаться дома, на улицах ввели масочный режим.