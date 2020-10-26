В Праге отменили ежегодные рождественские ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях. Причина – вспышка пандемии коронавируса в мире.

Такое решение приняла компании Taiko, которая управляет рождественскими ярмарками, с местной администрацией чешской столицы за месяц до открытия ярмарок. Об этом сообщило издание DPA.

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Обычно такое событие в Праге посещает около 700 тысяч человек со всего мира ежегодно в декабре.

Чтобы подарить жителям праздничное настроение в городе планируют установить большую рождественскую елку.

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