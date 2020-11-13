В нескольких европейских странах уже объявили о значительных ограничениях во время празднования Нового года и Рождества. Под угрозой – ярмарки, концерты и другие незаменимые атрибуты этого периода. Стоит ли подобные мероприятия вводить в Украине?

До открытия традиционных новогодних ярмарок остается несколько недель. "Похитит" ли COVID-19 и Рождество и с какими ограничениями его точно будут отмечать в этом году – в материале сайта 24 канала.

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Как будет праздновать мир?

Некоторые страны уже планируют на государственном уровне отменить массовые мероприятия в период новогодних и рождественских праздников. В частности, в Италии в этом году не будут проводить популярные среди туристов ярмарки в альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже на границе с Австрией. Традиционной рождественской службы в Соборе Святого Петра в Ватикане тоже не будут проводить.

Ряд городов Польши официально объявил об отказе от традиционных вечеринок на Новый год, а также – от рождественских ярмарок. Отменяют мероприятия и в крупных городах Франции и Швеции.

В Германии сейчас закрыты кафе и рестораны, но до праздников ситуация вполне может измениться. Канцлер страны Ангела Меркель уже призвала людей относиться к карантину ответственно, чтобы была возможность смягчить меры к Рождеству. Однако известно, что популярная Нюрнбергская ярмарка, которая ежегодно принимает до 4 миллионов гостей, таки не откроется.



Праздновать в этом году будут не везде / Фото unsplash

Одна из основных новогодних локации – Лапландия – в свою очередь будет открыта для туристов. Знаменитая резиденция Санта-Клауса также будет встречать гостей. Однако есть и карантинные условия: путешественники из ЕС и стран Шенгенской зоны должны иметь отрицательный тест на COVID-19 сделанный не позднее, чем за 72 часа перед вылетом. Если у людей будет желание оставаться в Лапландии больше трех дней, то нужно будет уже на месте сделать повторный тест. Также проблемой будет добраться до локации – авиасообщение с Финляндией пока сведено к минимуму.

Здесь обещают, что туристов будут пропускать в помещения только маленькими группами, основная же активность будут происходить на свежем воздухе. Сам Санта будет сидеть за пластиковым экраном, а его помощники-эльфы будут работать в масках и перчатках.



Санта будет общаться с гостями сквозь пластиковый экран / Фото unsplash

Несмотря на пандемию, рождественские ярмарки должны пройти и в столице Австрии – Вене. Обязательное условие: как посетители, так и персонал должны быть в масках. Чтобы обеспечить соблюдение необходимой дистанции, значительно уменьшили количество прилавков.

Быть ли празднику в Украине?

Сегодня точно известно лишь то, что украинцы будут отдыхать по три дня в Новый год (с 30 декабря по 1 января), Рождество (с 5 по 7 января) и 23-25 ​​декабря, когда Рождество отмечают христиане западного обряда. При этом рабочими будут субботы 29 декабря (вместо 31) и 22 декабря (вместо 24).

Однако как и где мы сможем провести эти праздничные дни – пока определенности нет. Все будет зависеть от ситуации с пандемией COVID-19. Мы обратились с вопросом о проведении рождественских мероприятий и ярмарок к городским органам властей Киева и Львова. В обоих случаях ответы аналогичные: окончательное решение по формату проведения новогодних и рождественских праздников будет приниматься в декабре, с учетом эпидемиологической ситуации.

В КГГА также отметили, что еще в августе этого года провели художественные конкурсы на лучшие проекты по празднованию рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях и выбрали организацию-победителя.

Напомним, что в Украине минимум до 30 ноября действует карантин выходного дня. И его возможное продление исключать нельзя.

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Рождественские ярмарки: стоит ли проводить во время пандемии?

О том, что нужно сделать, чтобы максимально защитить себя во время таких праздников, и есть ли необходимость отменять мероприятия, рассказала в комментарии сайту 24 канала эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

Так, если ситуация в конце декабря-в начале января будет такая, как сейчас, то проведение этих мероприятий, конечно – под большим вопросом. Даже несмотря на то, что они будут проводиться на открытом воздухе. Поскольку сегодня каждого человека можно считать потенциально инфицированным, а вирус распространяется при близком контакте, то это будет большой риск.

Люди, которые будут на таких ярмарках, точно не смогут соблюдать дистанцию ​​в полтора метра. Однако, окончательно все будет решаться уже ближе к праздникам, в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

Какова вероятность ухудшения ситуации после праздников?

Стоит учесть, что у нас будет не только сезон COVID-19, но и других респираторных вирусных инфекций и гриппа, поэтому это будет такая микс-инфекция, пик распространения которой обычно выпадает именно на период декабря-января.

Люди на рождественских праздниках не будут работать, будут посещать родных в других регионах и активно общаться между собой, а потом, где-то в середине января, съедутся и привезут со всех сторон этот возбудитель, или какой-то другой. И, по словам эксперта, это также является определенным риском и опасностью в этот период.



В нескольких странах рождественские ярмарки уже отменили / Фото Getty Images

Поможет ли жесткий контроль за ношением масок?

В определенной степени может помочь. Однако иногда масок недостаточно, потому что есть еще одно важное мероприятие – социальная дистанция. И здесь уже будет трудно по вышеупомянутым причинам.

Вообще в этой ситуации есть много составляющих. Например, в зависимости от того, будет ли эта же ярмарка на узкой улочке, где каждое торговое место примыкает к другому, или – на большой площади, где можно на дистанции разместить даже палатки.

Врачи, в том числе и я, говорим, что существует большой риск в контактах и ​​единственный способ уменьшения заболеваемости сегодня – соблюдение дистанции и ограничительных мер. Людям не стоит ходить в те места, где это невозможно выполнить,

– объясняет Людмила Мухарская.

Следовательно, важно, чтобы была дистанция между людьми, возможность приобрести маски и продезинфицировать руки. Все это уже должна организовать власть.

При каких условиях необходимо отменить меры?

Здесь учитывается не только количество больных, а также и возможность системы здравоохранения оказать медицинскую помощь в конкретный период. Если спрогнозировать, что в период праздников не будет свободных мест в госпиталях, то, конечно, как объяснила врач, все должны задуматься, нужно ли проводить такие мероприятия.

Есть несколько составляющих, на основании которых принимается решение об отмене:

уровень заболеваемости;

возможность предоставить больным медицинскую помощь: наличие кроватей, прежде всего таких, к которым подключен кислород, и реанимационных коек;

возможность проводить столько тестов, сколько нужно.

Если все эти пункты объединить, тогда можно принимать решение, что делать в период праздников в том или ином регионе.