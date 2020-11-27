Локдаун можно ввести. Но вводить его нужно тогда, когда его кто-то будет соблюдать.

Крик в пустоту

Объясните, пожалуйста, уже кто-то этим необразованным людям, что они не боги и не смогут повлиять на традиции праздновать Новый Год и Рождество своим великим монаршим решением.

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Закрытие страны именно на праздники приведет к:

– подпольным перевозкам людей в режиме "селедки в бочках без масок";

– подпольным вечеринкам в том же самом режиме при полном игноре все сан. норм;

– бесконечным домашним пати и пати в частных домах, где на все нормы будет положен прибор;

– диким столпотворениям в гастрономах, метро и других подобных местах;

– дикой злости людей и желанию нарушать нормы просто из принципа;

– полной потере средств к существованию у части предпринимателей и полной потере работы для большой части сотрудников;

Все это вместе довольно быстро приведет к:

– скачкообразному росту заболевания (вместо просторных ресторанов, где можно заставить ограничить количество гостей до 20 человек и тупо это проверять) люди будут по 60-100 человек набиваться в домики и квартиры. Коэффициент передачи резко вырастет. Один человек будет заражать не 1,5, а 10.

– полной невозможности для многих людей оплатить свое лечение – это приблизит коллапс медсистемы. Про частные клиники и тесты за свои деньги можно будет вообще забыть;

– полному дальнейшему игнору всех ограничений власти;

– дикому росту коррупции (милиции и другим проверяющим будут платить и платить будут много).

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Локдаун можно ввести. Но вводить его нужно тогда, когда его кто-то будет соблюдать. Можно было в конце ноября, но шанс уже упущен. Можно, в принципе, во второй половине января. Предупредить сейчас, дать людям поработать. Перенести все отпуска на январь. Выдать госдотацию на отпуск для сотрудников.

Обычно вторая половина января и так полностью провальная для большинства бизнесов.

Автор: Ярослав Трофимов

Источник: Facebook