Папа Римский Франциск заявил, что в карантинных ограничениях во время праздников следует искать позитив. В частности, он сам убежден, что на этот раз праздники должны стать менее коммерческими и более аутентичными.

Своим мнением относительно того, каким будет Рождество в этом году (а для христиан восточного обряда уже в 2021 году), Папа Франциск поделился во время еженедельной аудиенции. Его цитирует издание DPA International.

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Глава Римо-католической церкви призвал отбросить культ потребительства и позволить Рождеству быть более аутентичным и настоящим.

Папа Римский вспомнил, какими были библейские страдания Марии и Иосифа во время Рождества Христова. Об этом он сказал в контексте того, что каждый из нас в этом году также должен ограничивать себя.

Нам всем нужно стараться использовать временные неудобства, чтобы изменить то, как мы чувствуем и празднуем Рождество,

– заявил Папа Франциск.

К слову, ограничения затронут и саму Римо-католическую церковь. Например, традиционную рождественскую мессу в базилике святого Петра проведут на 2 часа раньше, чем обычно, из-за комендантского часа. И проведут ее без участия верующих.

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