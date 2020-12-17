Коронавирус сделает Рождество более настоящим, – Папа Римский
Папа Римский Франциск заявил, что в карантинных ограничениях во время праздников следует искать позитив. В частности, он сам убежден, что на этот раз праздники должны стать менее коммерческими и более аутентичными.
Своим мнением относительно того, каким будет Рождество в этом году (а для христиан восточного обряда уже в 2021 году), Папа Франциск поделился во время еженедельной аудиенции. Его цитирует издание DPA International.
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Глава Римо-католической церкви призвал отбросить культ потребительства и позволить Рождеству быть более аутентичным и настоящим.
Папа Римский вспомнил, какими были библейские страдания Марии и Иосифа во время Рождества Христова. Об этом он сказал в контексте того, что каждый из нас в этом году также должен ограничивать себя.
Нам всем нужно стараться использовать временные неудобства, чтобы изменить то, как мы чувствуем и празднуем Рождество,
– заявил Папа Франциск.
К слову, ограничения затронут и саму Римо-католическую церковь. Например, традиционную рождественскую мессу в базилике святого Петра проведут на 2 часа раньше, чем обычно, из-за комендантского часа. И проведут ее без участия верующих.
Ранее Папа Франциск говорил о коронавирусе:
- Как и большинство публичных людей в мире, Папа Римский течение 2020 года неоднократно упоминал пандемию. Например, он обвинил противников ношения масок в том, что они думают только о себе.
- Кроме того, глава Римо-католической церкви подчеркивал, что коронакризис покажет истинную сущность людей. Мол, она проявит то, что кроется в сердце каждого.
- Он также высказывался и по поводу вакцины от коронавируса. Франциск заявлял, что она должна быть доступной для всех людей, а особенно – для бедных.
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