Рождеству быть: Санта-Клаус получил разрешение на международные путешествия
Правительство Италии разрешило Санта-Клаусу порадовать итальянских малышей подарками. Но только при одном условии: рождественский герой должен придерживаться всех карантинных ограничений.
Санта-Клаус уже пообещал, что будет прилежно носить маску и не забудет о социальной дистанции. Об этом на своей странице в фейсбуке написал премьер-министр Италии Джузеппе Конти.
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Санта-Клаус заверил меня, что у него есть разрешение на международные путешествия. Он может путешествовать и раздавать подарки детям по всему миру,
– заверил Конти.
Такой трогательный пост стал ответом на письмо 5-летнего итальянца Томмасо. Мальчик заверил Конти, что просит у Санты подарить миру "охотника на коронавирус".
Рождество и COVID-19: что известно
- Из-за пандемии коронавируса в Италии уже отменили традиционную серию ярмарка в альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже.
- Отказались от рождественских ярмарок также в Польше и Швеции.
- Резиденция Санта-Клауса в Лапландии перешла на удаленный режим работы.
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