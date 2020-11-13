Правительство Италии разрешило Санта-Клаусу порадовать итальянских малышей подарками. Но только при одном условии: рождественский герой должен придерживаться всех карантинных ограничений.

Санта-Клаус уже пообещал, что будет прилежно носить маску и не забудет о социальной дистанции. Об этом на своей странице в фейсбуке написал премьер-министр Италии Джузеппе Конти.

Читайже также Снимет ли Европа локдаун к Рождеству: прогноз от JPMorgan

Санта-Клаус заверил меня, что у него есть разрешение на международные путешествия. Он может путешествовать и раздавать подарки детям по всему миру,

– заверил Конти.

Такой трогательный пост стал ответом на письмо 5-летнего итальянца Томмасо. Мальчик заверил Конти, что просит у Санты подарить миру "охотника на коронавирус".

Рождество и COVID-19: что известно