Зовите попов: РПЦ призывает не выгонять из людей бесов самостоятельно
В Русской православной церкви призвали верующих самостоятельно не изгонять бесов из людей. Мол, даже не каждый священник может это делать, а только тот, кто получил специальное благословение.
Своим призывом митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал инцидент, когда в Волгоградской области родители пытались "изгнать беса" из своего 10-летнего сына и снимали это на видео. Об этом со ссылкой на российские СМИ рассказывает 24 канал.
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В церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а простым языком – вычитка. Впрочем, прежде всего, этого обряда никогда не проводят над детьми,
– отметил митрополит.
Он подчеркнул, что проводить этот обряд могут даже не все священники. Мол, для этого требуется специальное благословение от архиерея.
"Мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием. Беснование – это совершенно особый феномен, который требует особого подхода", – отметил митрополит Иларион.
Почему в России говорят о экзорцизме:
- В ноябре 2020 в Волгоградской области в сеть попали видео, где родители пытались, как они это называли, изгнать демонов из своего 10-летнего сына.
- Мальчика скрутили, брызгали святой водой, а также подносили к нему иконы и чеснок. Сам мальчик сопротивлялся, из-за чего со стороны это было больше похоже на пытки.
- Впрочем, по мнению родителей, их действия, как ни странно, не помогли. Поэтому они сами передали видео этого процесса российским СМИ. Они не видят ничего плохого в своих действиях, но так не считает прокуратура, которая открыла против них дело.
Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из своего сына: смотрите видео
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