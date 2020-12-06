В Русской православной церкви призвали верующих самостоятельно не изгонять бесов из людей. Мол, даже не каждый священник может это делать, а только тот, кто получил специальное благословение.

Своим призывом митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал инцидент, когда в Волгоградской области родители пытались "изгнать беса" из своего 10-летнего сына и снимали это на видео. Об этом со ссылкой на российские СМИ рассказывает 24 канал.

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В церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а простым языком – вычитка. Впрочем, прежде всего, этого обряда никогда не проводят над детьми,

– отметил митрополит.

Он подчеркнул, что проводить этот обряд могут даже не все священники. Мол, для этого требуется специальное благословение от архиерея.

"Мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием. Беснование – это совершенно особый феномен, который требует особого подхода", – отметил митрополит Иларион.

Почему в России говорят о экзорцизме:

В ноябре 2020 в Волгоградской области в сеть попали видео, где родители пытались, как они это называли, изгнать демонов из своего 10-летнего сына.

Мальчика скрутили, брызгали святой водой, а также подносили к нему иконы и чеснок. Сам мальчик сопротивлялся, из-за чего со стороны это было больше похоже на пытки.

Впрочем, по мнению родителей, их действия, как ни странно, не помогли. Поэтому они сами передали видео этого процесса российским СМИ. Они не видят ничего плохого в своих действиях, но так не считает прокуратура, которая открыла против них дело.

Под Волгоградом родители "изгоняли бесов" из своего сына: смотрите видео