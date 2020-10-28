Президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя СБУ Хмельнитчины Игоря Вуива. При этом на его место глава государства назначил Тараса Цюцюру.

О кадровых изменениях свидетельствуют указы Зеленского, обнародованные 28 октября на сайте Офиса президента. До этого момента Цюцюра работал первым заместителем председателя СБУ Волыни.

К теме Правительство назначило Павла Рябикина главой таможни: что о нем известно

Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области,

- говорится в указе.

Заметим, Вуив занимал должность руководителя СБУ Хмельнитчины с января 2020 года. Перед тем он работал в управление СБУ Тернопольщины.

Что известно о Тарасе Цюцюре