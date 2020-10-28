Руководителем СБУ Хмельнитчины стал Тарас Цюцюра: указ президента
Президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя СБУ Хмельнитчины Игоря Вуива. При этом на его место глава государства назначил Тараса Цюцюру.
О кадровых изменениях свидетельствуют указы Зеленского, обнародованные 28 октября на сайте Офиса президента. До этого момента Цюцюра работал первым заместителем председателя СБУ Волыни.
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Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области,
- говорится в указе.
Заметим, Вуив занимал должность руководителя СБУ Хмельнитчины с января 2020 года. Перед тем он работал в управление СБУ Тернопольщины.
Что известно о Тарасе Цюцюре
- Работал начальником сектора по борьбе с коррупцией в органах управления СБУ Ровенской области.
- Занимал должность заместителя начальника спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в СБУ Черновицкой области.
- В 2010 году начал работу заместителя начальника отдела защиты экономики в СБУ Волыни.
- Впоследствии возглавил отдел защиты экономики.
- С 2015 работает первым заместителем начальника СБУ Волыни.