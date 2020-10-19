Глава правительства Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы принять участие в переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе. Вероятно, что такая встреча состоится в Москве. Когда именно – пока неизвестно.

Пашинян готов говорить с Алиевым о Карабахе

Свою готовность принять участие в переговорах первым подтвердил Пашинян, его больше всего интересует, готовы ли в Баку признать право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

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Здесь был лишь один нюанс: а что будет со статусом Нагорного Карабаха. Я имею в виду в том числе и Казанскую инициативу. Нужно понять, что отвечает на одинаковые или похожие вопросы Азербайджан,

– заметил Пашинян.

Согласен на встречу со стороной противника и Алиев. Президент Азербайджана готов к переговорам как в Москве, так и в любом другом месте.

В Баку приглашения пока не поступали

Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат,

– утверждает президент Азербайджана.

Пока приглашения на переговоры в Баку не поступали. Однако Алиев готов остановить военные действия, однако лишь при условии, что позиция Еревана будет конструктивной.

Что известно о предыдущих попытках перемирия

Отметим, что предыдущие попытки установить перемирие между Азербайджаном и Арменией завершились фиаско.

9 октября на переговоры в Москве прибыли руководители министерств иностранных дел стран-участниц конфликта. Многочасовые переговоры завершились решением о перемирии с 10 октября. Однако оно продлилось всего несколько часов. После этого стороны обвинили друг друга в срыве прекращения огня.

С 18 октября в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие.

Подробно о последних событиях в Нагорном Карабахе можно прочитать здесь.