Руководители Армении и Азербайджана готовы сесть за стол переговоров в Москве: детали
Глава правительства Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев готовы принять участие в переговорах по ситуации в Нагорном Карабахе. Вероятно, что такая встреча состоится в Москве. Когда именно – пока неизвестно.
Пашинян готов говорить с Алиевым о Карабахе
Свою готовность принять участие в переговорах первым подтвердил Пашинян, его больше всего интересует, готовы ли в Баку признать право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
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Здесь был лишь один нюанс: а что будет со статусом Нагорного Карабаха. Я имею в виду в том числе и Казанскую инициативу. Нужно понять, что отвечает на одинаковые или похожие вопросы Азербайджан,
– заметил Пашинян.
Согласен на встречу со стороной противника и Алиев. Президент Азербайджана готов к переговорам как в Москве, так и в любом другом месте.
В Баку приглашения пока не поступали
Мы тоже хотим мира, но в отличие от Армении мы также хотим территорий, которые по праву нам принадлежат,
– утверждает президент Азербайджана.
Пока приглашения на переговоры в Баку не поступали. Однако Алиев готов остановить военные действия, однако лишь при условии, что позиция Еревана будет конструктивной.
Что известно о предыдущих попытках перемирия
Отметим, что предыдущие попытки установить перемирие между Азербайджаном и Арменией завершились фиаско.
9 октября на переговоры в Москве прибыли руководители министерств иностранных дел стран-участниц конфликта. Многочасовые переговоры завершились решением о перемирии с 10 октября. Однако оно продлилось всего несколько часов. После этого стороны обвинили друг друга в срыве прекращения огня.
С 18 октября в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие.
Подробно о последних событиях в Нагорном Карабахе можно прочитать здесь.