Руководителя торгового порта "Черноморск" поймали на взятке: фото
Детективы НАБУ 10 декабря задержали руководителя предприятия "Морской торговый порт "Черноморск"". Мужчину поймали на вымогательстве и получении взятки в размере 250 тысяч долларов.
Глава Государственного предприятия требовал деньги за одобрение плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой порт "Черноморск" имел большинство голосов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Указанная компания проводила переговоры с частными инвесторами. Но комитет кредиторов должен был согласовать их привлечение.
"Когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тысяч долларов США, – сообщили в Антикоррупционном бюро.
Задержание главы порта "Черноморск" во время получения взятки / Фото пресс-службы НАБУ
Руководитель порта "Черноморск" действовал при посредничестве другого кредитора
Детективы установили, что руководитель предприятия действовал посредством представителя другого кредитора частной компании. Тот и получил неправомерную выгоду, чтобы потом передать ее должностному лицу ГП "Морской торговый порт "Черноморск"".
В настоящее время двое подозреваемых задержаны. НАБУ должен решить вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.
Руководитель порта требовал 250 тысяч долларов взятки / Фото пресс-службы НАБУ
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