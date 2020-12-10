Детективы НАБУ 10 декабря задержали руководителя предприятия "Морской торговый порт "Черноморск"". Мужчину поймали на вымогательстве и получении взятки в размере 250 тысяч долларов.

Глава Государственного предприятия требовал деньги за одобрение плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой порт "Черноморск" имел большинство голосов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Указанная компания проводила переговоры с частными инвесторами. Но комитет кредиторов должен был согласовать их привлечение.

"Когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в 250 тысяч долларов США, – сообщили в Антикоррупционном бюро.

Задержание главы порта "Черноморск" во время получения взятки / Фото пресс-службы НАБУ

Руководитель порта "Черноморск" действовал при посредничестве другого кредитора

Детективы установили, что руководитель предприятия действовал посредством представителя другого кредитора частной компании. Тот и получил неправомерную выгоду, чтобы потом передать ее должностному лицу ГП "Морской торговый порт "Черноморск"".

В настоящее время двое подозреваемых задержаны. НАБУ должен решить вопрос относительно сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

Руководитель порта требовал 250 тысяч долларов взятки / Фото пресс-службы НАБУ