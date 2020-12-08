Рулонный газон, труба в грязезащитном ковре: крымчане о главной елке Симферополя – фото
Оккупационные власти установили в Симферополе главную новогоднюю елку. Однако местным жителям она не очень понравилась. Люди сравнивают ее со свернутым конусом рулонного газона и трубой в ковре.
Как выглядит главная елка Крыма
Крымская блогерша RoksolanaToday & Крым в твиттере показала, как монтировали главную елку полуострова.
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Новогоднее дерево ей напомнило свернутый конусом рулонный газон.
"Мэрия" Симферополя оправдывается и просит нас перестать плеваться в ковер на трубе,
– отметила блогерша.
По словам так называемого "мэра" Симферополя Елены Проценко, высота конструкции составляет 24 метра.
Елку уже украсили игрушками и гирляндами. О стоимости и происхождения новогоднего дерева в российской администрации Симферополя не сообщают.
Что о елке думают жители полуострова
После ее установки в оккупированном Симферополе сеть взорвалась негативными отзывами и комментариям.
- Кому-то елка похожа на скрытую доменную печь или трубу, утепленную ковролином.
- Один из пользователей назвал ее ершиком.
- Другие же предполагают, что это трубу завернули в грязезащитный коврик.
- А игрушки на такую "красотку" советуют вешать внутри.
Новогоднее дерево в Симферополе: Фото RoksolanaToday & Крым
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