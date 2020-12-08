Оккупационные власти установили в Симферополе главную новогоднюю елку. Однако местным жителям она не очень понравилась. Люди сравнивают ее со свернутым конусом рулонного газона и трубой в ковре.

Как выглядит главная елка Крыма

Крымская блогерша RoksolanaToday & Крым в твиттере показала, как монтировали главную елку полуострова.

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Новогоднее дерево ей напомнило свернутый конусом рулонный газон.

"Мэрия" Симферополя оправдывается и просит нас перестать плеваться в ковер на трубе,

– отметила блогерша.

По словам так называемого "мэра" Симферополя Елены Проценко, высота конструкции составляет 24 метра.

Елку уже украсили игрушками и гирляндами. О стоимости и происхождения новогоднего дерева в российской администрации Симферополя не сообщают.

Что о елке думают жители полуострова

После ее установки в оккупированном Симферополе сеть взорвалась негативными отзывами и комментариям.

Кому-то елка похожа на скрытую доменную печь или трубу, утепленную ковролином.

Один из пользователей назвал ее ершиком.

Другие же предполагают, что это трубу завернули в грязезащитный коврик.

А игрушки на такую ​​"красотку" советуют вешать внутри.

Новогоднее дерево в Симферополе: Фото RoksolanaToday & Крым