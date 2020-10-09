Румыния прекратила авиасообщение с Украиной из-за ситуации с коронавирусом. Это была инициатива именно румынской стороны.

Румыния прекратила авиасообщение со странами желтой зоны карантина, в которые входит и Украина. Об этом сообщает румынский канал Digi24.

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Для кого Румыния не закрыла небо

Власти Румынии решили сделать исключение и не прекращать сообщение с такими странами желтой зоны:

Страны Европейского Союза,

Великобритания,

Северная Ирландия,

Катар,

Объединенные Арабские Эмираты.

Гражданам этих стран в Румынии предстоит проходить двухнедельную самоизоляцию.

Ситуация с карантином в Украине