Румыния прекратила авиасообщение с Украиной из-за COVID-19
Румыния прекратила авиасообщение с Украиной из-за ситуации с коронавирусом. Это была инициатива именно румынской стороны.
Румыния прекратила авиасообщение со странами желтой зоны карантина, в которые входит и Украина. Об этом сообщает румынский канал Digi24.
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Для кого Румыния не закрыла небо
Власти Румынии решили сделать исключение и не прекращать сообщение с такими странами желтой зоны:
- Страны Европейского Союза,
- Великобритания,
- Северная Ирландия,
- Катар,
- Объединенные Арабские Эмираты.
Гражданам этих стран в Румынии предстоит проходить двухнедельную самоизоляцию.
Ситуация с карантином в Украине
- За сутки 8 октября в Украине зафиксировано почти 6 тысяч заражений коронавирусом. Это очередной рекорд.
- Больницы уже почти полностью заполнены в Киеве и пяти областях.
- Власти планируют ввести карантин выходного дня, который не остановит работу предприятий, но будет ограничивать развлечения.
- Эксперты считают, что университеты и школы надо переводить на дистанционную форму обучения.