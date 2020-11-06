С комендантским часом и закрытыми школами: Румыния противостоит COVID-19
В Румынии пытаются остановить стремительное распространение коронавируса. Поэтому правительство страны решило на месяц ввести ночной комендантский час и прекратить обучение в школах.
Ограничения будут действовать в течение 30 дней
Такие жесткие ограничения будут действовать с 9 ноября. Об этом информирует Garda.
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Усиление карантина в Румынии
- Прекращают работу школы.
- Будет действовать ночной комендантский час – с 23:00 до 5:00.
- Магазины будут закрываться в 21:00.
- На улице ношение защитных масок является обязательным.
В Бухаресте уже закрыли школы и детсады
Отметим, что в конце октября карантин значительно усилили в столице страны – Бухаресте. В частности, школы перевели на дистанционное обучение, а детсады закрыли. Также жителям и гостям города обязательно носить маски, как в помещении, так и на улице. Запретили массовые мероприятия, а также закрыли двери для посетителей кафе и рестораны.
Какова ситуация с коронавирусом в Румынии?По состоянию на 6 ноября в Румынии обнаружили более 276 тысяч случаев коронавируса, умерли более 7500 человек. Удалось преодолеть недуг почти 192 тысячам больных.
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