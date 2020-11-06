В Румынии пытаются остановить стремительное распространение коронавируса. Поэтому правительство страны решило на месяц ввести ночной комендантский час и прекратить обучение в школах.

Ограничения будут действовать в течение 30 дней

Такие жесткие ограничения будут действовать с 9 ноября. Об этом информирует Garda.

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Усиление карантина в Румынии

Прекращают работу школы.

Будет действовать ночной комендантский час – с 23:00 до 5:00.

Магазины будут закрываться в 21:00.

На улице ношение защитных масок является обязательным.

Обратите внимание! Такие строгие ограничения будут действовать в течение не менее 30 дней.

В Бухаресте уже закрыли школы и детсады

Отметим, что в конце октября карантин значительно усилили в столице страны – Бухаресте. В частности, школы перевели на дистанционное обучение, а детсады закрыли. Также жителям и гостям города обязательно носить маски, как в помещении, так и на улице. Запретили массовые мероприятия, а также закрыли двери для посетителей кафе и рестораны.