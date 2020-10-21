Власти Румынии решили восстановить жесткие ограничения в Бухаресте. Пока "локдаун" будет действовать в течение двух недель – с 20 октября по 2 ноября.

Решение приняли после того, как суточный прирост больных коронавирусом в Бухаресте превысил коэффициент 3 на 1 тысячу населения, сообщает Digi24.

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Какие ограничения вводят в Бухаресте:

защитную маску нужно будет носить как в помещении, так и на открытом воздухе;

школы переходят на дистанционный режим обучения, а детсады временно закрываются. Высшие учебные заведения сами будут решать, проводить ли обучение дистанционно;

запрещены любые массовые мероприятия, а также работа ресторанов, кафе, кинотеатров, залов для спектаклей, игровых залов.

Ограничения уже вступили в силу с 20 октября. Они будут действовать как минимум до 2 ноября, но если ситуация с коронавирусом не улучшится, "локдаун" могут продлить.

Коротко о коронавирус в Румынии: