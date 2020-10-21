Соседка Украины возобновила жесткий карантин в столице
Власти Румынии решили восстановить жесткие ограничения в Бухаресте. Пока "локдаун" будет действовать в течение двух недель – с 20 октября по 2 ноября.
Решение приняли после того, как суточный прирост больных коронавирусом в Бухаресте превысил коэффициент 3 на 1 тысячу населения, сообщает Digi24.
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Какие ограничения вводят в Бухаресте:
- защитную маску нужно будет носить как в помещении, так и на открытом воздухе;
- школы переходят на дистанционный режим обучения, а детсады временно закрываются. Высшие учебные заведения сами будут решать, проводить ли обучение дистанционно;
- запрещены любые массовые мероприятия, а также работа ресторанов, кафе, кинотеатров, залов для спектаклей, игровых залов.
Ограничения уже вступили в силу с 20 октября. Они будут действовать как минимум до 2 ноября, но если ситуация с коронавирусом не улучшится, "локдаун" могут продлить.
Коротко о коронавирус в Румынии:
- За все время пандемии там коронавирус заболели более 186 тысяч человек. Только за последние сутки количество новых больных составляла около 3,4 тысячи.
- Более 134 тысяч больных уже выздоровели, но 5 тысяч 996 румын умерли от коронавирусной болезни.