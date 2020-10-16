Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и назначенная на пост председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко поженились. Пара скрывала свои отношения в течение полугода.

Информацию о бракосочетании сама Анна Коваленко уже подтвердила "Суспильному".

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Руслан Хомчак и Анна Коваленко не устраивали пышной церемонии празднования, а лишь обошлись формальным росписью, которая "узаконила" их отношения, пишет "Страна".

Вероятно, это было связано с коронавирусом, которым недавно болел главнокомандующий ВСУ. К сожалению, точная дата свадьбы пока неизвестна.

Пара полгода скрывала свои отношения. Тем временем новая глава Черниговской ОГА регулярно постила в социальных сетях сообщения о Хомчаке и Генеральном штабе ВСУ.

Для 53-летнего Руслана Хомчака это будет уже второй брак. С первой женой он развелся еще в начале 90-х. При этом 29-летняя Анна Коваленко до сих пор была незамужней.