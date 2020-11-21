Деминеры начали очищать землю Донбасса от "русских подарков". Сейчас они работают там, где еще в 2014 году была война – чуть дальше от линии фронта.

Благодаря международной поддержке у них есть современное оборудование. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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За 3 года бывший бизнесмен Валерий, а ныне один из членов команды по разминированию территории Донбасса, нашел не один десяток боеприпасов. Он вынужден был бежать от боевиков из Донецка, поэтому это дело для него больше, чем работа.

Деньги на разминирование

Соответствующая команда работает благодаря поддержке правительства Нидерландов. В рамках международной программы на разминирование Донбасса выделили 4 миллиона евро. Саперы могут продемонстрировать эффективность современного оборудования в действии.

Работа с минами может занять 40 лет, поэтому так важно продолжать делать это. Ведь без соответствующих действий у людей не будет возможности вернуться на эту территорию,

– рассказал чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.



Команда работает благодаря поддержке правительства Нидерландов / Скриншот из видео

Правила поиска мин

За час времени деминеры могут обследовать не более, чем один квадратный метр территории. Некоторые деминеры на коленях проверяют землю на предмет растяжек. Ловушки ищут даже голыми руками, ведь в этого требуют правила операции.

"Если мы видим, что находка опасна для жизни, то руками ее трогать нельзя. В то же время нужно вызвать руководителя, который сообщит, что нужно делать", – рассказала деминер Ольга.



Ловушки ищут даже голыми руками / Скриншот из видео

После обследования земли работать начинает группа по разминированию. Саперы используют широкоформатный рамочный детектор. Устройство позволяет искать боеприпасы различных типов на разной глубине.

Он отбрасывает незначительные сигналы. Мы используем его, ведь так за день можно пройти большее расстояние – это продуктивнее,

– сказал сапер Андрей.

В случае срабатывания детектора, участок обозначают специальными вехами. Так называемую "изоляцию" далее будут обследовать повторно, снимая почву тонкими слоями. Если группа поймет, что это мина – остановят работу и снимут соответствующую информацию.

Обследование территорий

Противотранспортная мина на одном из полей появилась в результате российской агрессии. Вблизи поселка Озерное на Лиманщине в начале войны расположились боевики, сейчас это глубокий тыл, но опасную находку обезвредили лишь через 6 лет.

Пока эксперты не сообщают, сколько таких участков на Донетчине и Луганщине еще придется обследовать. Безопасными они уже сделали 193 квадратных метра территории.