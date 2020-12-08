Россиянин Михаил Юдин 8 декабря вышел на протест к стенам Кремля с украинским флагом. Мужчина требовал, чтобы президент России Владимир Путин прекратил войну.

Юдин держал флаг и цветы, которые он впоследствии возложил к монументу городу-герою Киеву. Об этом сообщает УНИАН.

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Что говорил протестующий

Россиянин отметил, что ежедневно Украину унижают на всех государственных телеканалах России, называя нацистским государством. По словам Юдина, это не просто оскорбление, а преступление. В уголовном кодексе России есть статья о разжигании межнациональной розни. Пикетчик отметил, что вклад Украины в победу над нацизмом был колоссальным.

Юдин добавил, если ничего не делать, потом будет стыдно. Поэтому он вышел на протест. Кроме того, мужчина отметил, что в российских СМИ звучат прямые угрозы бомбить Киев и Харьков, делить Украину.

Люди в России постепенно привыкают, что если завтра будет война – это нормально, нацистов же бьем,

– отметил Юдин.

Кстати, во время акции к Юдину подошли полицейские и хотели его задержать. Однако после проверки документов и "совещания" с начальством правоохранители ушли.

Смотрите видео, на котором россиянин протестует возле Кремля с украинским флагом (видео УНИАН):