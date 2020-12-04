В Одесской области русский язык потерял статус регионального. Таким он здесь был с 2012 года. Правда, в 2018 году закон о региональных языках признали неконституционным.

Русский язык лишили статуса регионального в Одесской области

Соответствующее решение вынес 3 декабря Одесский окружной административный суд. В частности, он отменил постановление Одесского областного совета о региональном языке. Об этом сообщил общественный деятель Святослав Литинский.

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Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными,

– подчеркнул он.

По словам активиста, на такое решение суда активисты ждали в течение 2 лет. Правда, раньше им все же удалось добиться отмены русского как регионального языка в Одессе.

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