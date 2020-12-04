Русский отменили как региональный язык в Одесской области
В Одесской области русский язык потерял статус регионального. Таким он здесь был с 2012 года. Правда, в 2018 году закон о региональных языках признали неконституционным.
Русский язык лишили статуса регионального в Одесской области
Соответствующее решение вынес 3 декабря Одесский окружной административный суд. В частности, он отменил постановление Одесского областного совета о региональном языке. Об этом сообщил общественный деятель Святослав Литинский.
Предыдущий подобный случай в Украине: Русский язык – больше не региональный в Запорожье: решение суда
Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными,
– подчеркнул он.
По словам активиста, на такое решение суда активисты ждали в течение 2 лет. Правда, раньше им все же удалось добиться отмены русского как регионального языка в Одессе.
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Русский – региональный язык в Украине: что известно
- Такой статус гарантировал закон "Об основах государственной языковой политики". Он вступил в силу 10 августа 2012 года и в народе получил название "закон Колесниченко-Кивалова".
- Таким образом русский язык можно было использовать в работе местных органов самоуправления и в официальном документообороте наравне с государственным.
- Статус регионального языка мог предоставлять местный совет, если количество носителей этого языка составляет не менее 10% от населения соответствующего региона, а в отдельных случаях – менее 10%.
- В том же 2012 году Одесский областной совет на внеочередной сессии принял решение о реализации на территории региона положений вышеупомянутого документа.
- В начале 2018 года Конституционный Суд признал, что закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствует Основному закону страны. После такого решения термин "региональные языки" вообще перестали использовать в Украине.
- Несмотря на это, "региональные языки" фактически действуют в отдельных общинах Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Херсонской и Черновицкой областей.
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