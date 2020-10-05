С августа в Украине действуют новые правила на рынке газа: поставщика сменить легче и каждый из них предлагает свою цену на газ.

Однако большинство украинцев не знают, что с 1 августа в Украине происходила либерализация рынка газа. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Лишь 44,9% украинцев знают об этом и из них лишь каждый десятый поддерживает либерализацию. Поэтому 24 канал решил объяснить, какие изменения произошли на рынке газа с 1 августа, хорошо это или плохо и какие проблемы возникли за 2 месяца работы?

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Оператор ГТС (газотранспортной системы) транспортирует газ. Тарифы на его услуги устанавливает НКРЭКУ.

Из газопроводов оператора ГТС газ попадает в следующее звено – операторов ГРМ или более известные как облгазы. Они подключают/отключают газ, принимают показатели счетчика, фиксируют объемы потребления; обеспечивают качество и давление газа; реагируют на аварийные вызовы, устраняют аварии.

А вот доставкой газа прямо в ваш дом занимается третье звено – газсбыты или поставщики газа. Они заранее заказывают и закупают газ для потребителей, выставляют счет, собирают деньги, а также занимаются взысканием проблемной задолженности. Таких участников на рынке есть несколько десятков и потребители могут свободно менять их.

Изменить поставщика газа стало легче / Pixabay

Что изменилось с 1 августа

Сменить поставщика украинцы формально могли еще с 2015 года. Но теперь это стало не только проще, но и появился смысл, ведь цена и сервис у каждого поставщика разные.

Смена поставщика

Теперь смену поставщика можно описать в таких 4 коротких шагах:

Выбрать компанию, чьими услугами хотите воспользоваться. Подать заявление-присоединение к новому поставщику (он может попросить и о других документах). Получить ответ от нового поставщика и дату, когда начнет поставлять газ. Оплатить финальный счет от старого поставщика.

Теперь нужно контактировать только с новым поставщиком. Он сам сообщает предыдущей компании, что потребитель сменил поставщика. Кроме того, не нужно показывать справки об отсутствии задолженности, чтобы сменить поставщика. Но поставщик может отказать в предоставлении услуг.

Все это можно сделать онлайн. Предыдущий поставщик через 6 недель отправляет финальный счет, который нужно оплатить в течение 10 дней.

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Формирование цены

С начала года цена определялась по формуле: стоимость на европейском хабе + транспортировка, НДС и прочее. Нафтогаз называл цену каждого месяца после 22 числа и имел спецобязательства – обеспечивать газом население.

Теперь эти спецобязательства отменили и каждый поставщик предлагает свою цену в зависимости от оптовой, по которой закупает, и своей наценки. Такая конкуренция на рынке в идеале должна привести к улучшению и удешевлению услуг.

Компании должны давать свою цену на газ за 5 дней до нового месяца. То есть цену за октябрь должны были сказать до 25 сентября.

Цены на газ в октябре

Большинство поставщиков газа для населения свои цены на газ в октябре 2020 года обнародовали своевременно, сразу после 25 сентября. Цены на газ повысились, и у большинства поставщиков они попадают в диапазон 6,5-6,8 гривны за кубический метр (это уже с учетом НДС). Но можно найти и более дешевый газ – за 4,12 гривны.

Цены на газ поднимаются накануне отопительного сезона / Pixabay

Как выбрать поставщика

В 2019 году на рынке было 37 поставщиков. Но с либерализацией рынка 1 августа, новые участники начали заходить. Так, в августе появились ГК "Нафтогаз Украины", ETG.UA, TA Energy и Paliv Energy. Еще 8 компаний заявили о том, что планируют поставлять газ в ближайшее время.

В идеале должен был бы существовать сервис, в котором бы были собраны все поставщики с их услугами и ценами, чтобы потребители могли легко выбирать себе нового поставщика по цене, качеству услуг или другим факторам.

Сейчас существует сайт Газотека. Он работает в тестовом режиме и там нет всех газопоставщиков. Но это – не инструмент для сравнения. Сайт показывает цены у разных поставщиков и подсчитывает сколько вы можете сэкономить, если смените одного на другого.

Почему либерализация рынка – это хорошо

Большинство украинцев не поддерживают либерализацию рынка газа для населения. Но на самом деле это будет иметь только положительные последствия в долгосрочной перспективе, когда на рынок зайдут новые поставщики. Когда компании будут бороться за потребителей, то будут предлагать лучшую цену, условия и сроки выполнения этих условий.

Сейчас цена на газ растет, но это не связано с либерализацией рынка. Наоборот теперь потребители имеют возможность выбрать компанию из газсбыта, которая предложит самую дешевую цену. Правда, отсутствие эффективных сравнительных инструментов не позволяет сделать этого быстро и легко.

Проблемы на рынке

За 2 месяца работы либерализованного рынка газа появились первые проблемы. В Гражданскую сеть ОПОРА начали обращаться люди с жалобами. Когда они поменяли поставщика, то получили долги задним числом. Они получили счета от газсбытов с "температурными коэффициентами" с 2015 года и предупреждения об отключении. Счета достигали 4-6 тысяч гривен. Сейчас некоторые люди судятся с газсбытами.

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Газсбыты публикуют цены с опозданием, а должны делать это не позднее 5 дней до начала месяца. Так у потребителей должно быть время, чтобы сменить поставщика, если их не устраивает цена.

Потребители имеют проблемы с получением льгот и субсидий при смене поставщика. В Минфине советуют вовремя уведомлять органы соцслужб о смене поставщика, чтобы таких проблем не возникало.

Как рынок газа работает в Европе

То, к чему Украина постепенно переходит сейчас, в ЕС перешли еще в 2009 в рамках третьего энергопакета. А в прошлом году они пошли дальше – до четвертого энергопакета или как еще называют "чистой энергии для всех европейцев". Он предусматривает прямое участие на рынке, смартучет, динамические цены и demand response.

В среднем в стране работают 40 поставщиков. Больше всего в Чехии, Великобритании и Испании.

К слову, либерализация рынка газа для населения в Украине – одно из требований МВФ в рамках программы stand-by.