Длительный карантин и коронкризис, казалось бы, поставили жизнь всего мира на паузу. Несмотря на эти факторы, в Украине наблюдается всплеск на рынке загородной недвижимости.

Сайт 24 канала рассказывает, почему украинцы начали интересоваться домами в пригороде и какую недвижимость сейчас покупают.

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Всплеск на рынке загородной недвижимости

Весенний карантин и полный локдаун показал, что сидеть в четырех стенах длительное время – трудно. Тогда украинцы начали активно арендовать на лето дома в пригороде. Со временем ажиотаж не спал, а даже наоборот, сейчас многие хочу приобрести дом не в центре мегаполиса, а именно за городом, поближе к природе.

По данным Аналитического центра DOM.RIA, пик спроса на аренду загородной недвижимости пришелся на вторую половину апреля и вторую половину мая 2020 года. Тогда спрос на аренду квартир за городом в закрытых комплексах с набором сервисов, или расположенных рядом с водоемами или с лесопарковыми зонами, резко увеличился в два раза по сравнению с весной 2019 года.

Спрос на покупку домов, коттеджей, дач, начал активно расти со второй половины апреля этого года. Уже в июне 2020 года активность спроса в этом сегменте была на 220-270% выше, чем летом 2019 года. К осени активность пошла на спад. По данным операторов рынка недвижимости, осенью 2020 года спрос на покупку домов, коттеджей, дач вдвое выше, чем осенью 2019 года,

– говорят аналитики DOM.RIA.

Чингиз Кишиев, СЕО Caspian Service в Украине, отметил, что по состоянию на конец сентября можно сказать, что продажи на первичном рынке Киева и ближайшего пригорода имеют относительный баланс.

Если сравнивать активность на первичном рынке за год (по сравнению с осенью 2019 года), то могу сказать, что на сегодняшний день уровень продаж в среднем на 10-12% выше. Но, повторюсь, это происходит за счет повышенных продаж в объектах новых форматов и с высокой степенью готовности,

– говорит Кишиев.

Виктория Погасий, директор по маркетингу жилого комплекса BASA City, отметила, что длительный карантин, связанный пандемией, ув части потенциальных покупателей вызвал желание сменить места жительства. На данный момент около 1/3 покупателей жилья в пригородных комплексах осуществляют осознанный переезд, покупая квартиру в пригороде.



Недвижимостью за городом украинцы начали интересоваться во время карантина / Фото Pixabay

Какая недвижимость интересует украинцев

Анатолий Топал, эксперт DOM.RIA, говорит, что сейчас основной спрос приходится на отдельные дома, расположенные в зонах новой застройки с развитой транспортной инфраструктурой, единым социальным составом соседей, близкой доступности к водоемам, лесам, парковым зонам, в районах с хорошим обеспечением торговых , развлекательных, дошкольных, медицинских учреждений.

Расстояние от города (спрос более 65%) – не более 20-25 километров от черты города. Отдельно сформировался спрос на дома, расположенные непосредственно в лесах или на берегу рек/озер. В этом случае удаленность от города не имеет значения,

– говорит Топал.

Викторя Нерода, эксперт рынка недвижимости, объяснила, что покупатели загородного жилья частую покупают объекты с готовностью не менее 50%. Также сейчас более 50% спроса на загородное жилье приходится на объекты новых форматов, таких как объекты формата nature friendly. Главными особенностями таких ЖК являются широкие рекреационные возможности (озеро, лес и др.)

Для таких жилых комплексов характерно высокое качество строительства, в том числе использование энергосберегающих технологий: установка индивидуального отопления, вентилируемых фасадов с хорошим уровнем тепло- и шумоизоляции, позволяющие в зимний период сократить расходы на тепло в среднем на 20-25%,

– говорит Нерода .

Она добавила, что начиная с июля, спрос в пригороде Киева понемногу переориентируется на более дорогие квартиры и квартиры средней ценовой категории. Конечно же многое зависит от стадии готовности проекта: на начальных стадиях покупаются в основном 1-комнатные квартиры, преимущественно как инвестиционная покупка, а когда готовность проекта достигает 50% и выше, когда существенно увеличивается уровень доверия потенциальных клиентов к проекту, тогда и растет спрос на дорогие квартиры стоимостью около 1000 долларов за квадратный метр.

Валерий Захаров Брокер RE/MAX Central в Украине, отметил, что на первое место выходит себестоимость расходов на содержание домовладения. Если раньше на коммуналку мало обращали внимания, потому что она стоила копейки, сейчас, учитывая дороговизну энергоресурсов, вся инженерия должна быть максимально экономичной.

"Раньше наличие газа в коттеджном городке было обязательным условием. Сейчас этого нет, вместо газовых котлов все чаще используются тепловые насосы и электрические котлы. Когда газ очень сильно подорожал, а тепловой насос в производстве значительно подешевел, то стало уже экономически целесообразнее ставить тепловые насосы. Поэтому сейчас это фактически норма", – объяснил Захаров.



Украинцам нужна хорошо развитая инфраструктура в пригороде/ Фото Pixabay

Сколько стоит недвижимость за городом

Аналитики DOM.RIA говорят, что в зависимости от места расположения, сегмента, окружения, качества строительства, коммуникаций, наличия/отсутствия ремонтов – разброс стоимости огромен. От 350 долларов за квадратный метр в сегменте бюджетных таунхаусов, до 3500 долларов за квадратный метр в премиум сегменте закрытых клубных городков. Но средний спрос, как и предложения в ценовом диапазоне 550-900 долларов за квадратный метр.

Чингиз Кишиев отметил, что до конца года стоимость жилья на первичном рынке Киева и ближайшего пригорода увеличится, как минимум, на несколько процентов. При этом в отдельных качественных и востребованных проектах с высокой степенью готовности и надежности рост цен может достичь 17%.

Естественно, процесс улучшения проектов достаточно затратный. Можно сказать, что расходы на улучшение проектов составляют в среднем 20-25% от сметной стоимости строительства. Именно поэтому стоимость жилья новых форматов в ближайшем пригороде сопоставима со стоимостью киевских объектов новых форматов, которые строятся в спальных районах в непосредственной близости к метро, ​​– отметила Погасий.

Виктория Погасий говорит, что для пригород характерна тенденция создания жилых комплексов малоэтажной застройки (в части квартир предусматриваются личные дворики) с обязательным наличием лифтов в каждом доме, обустройство на домах вентилируемых фасадов и системы индивидуального отопления. Еще одной обязательной характеристикой таких объектов является концептуальный инфраструктурный комплекс с объектами детской, спортивной, социально-бытовой инфраструктуры.