Михаил Саакашвили (бывший президент Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение") в день парламентских выборов заявил, что должность главы правительства ему не интересна.

"Единое национальное движение", если верить экзитполам, заняло второе место на парламентских выборах в Грузии. Однако Саакашвили, который является лидером этой политсилы, не хочет претендовать на премьерство. Об этом сейчас пишут российские СМИ, как заметил 24 канал.

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"Национальное движение" получило вдвое больше, чем другие партии, но сейчас не время делить – кто сколько получил. Сейчас важна наша страна", – заверил Саакашвили.

Я отказался от должности премьер-министра Украины трижды, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой,

– заявил политик.

В то же время он призвал все оппозиционные политические силы Грузии к объединению. А по поводу персоны, которая станет главой правительства – это, по мнению Саакашвили, должен быть человек, "приемлемый для народа".