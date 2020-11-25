Михеил Саакашвили считает, что в Украине есть реальные признаки очень тяжелой стагнации. Карантин выходного дня ведет к углублению кризиса. А полиция "крышует" работу заведений в дни жестких ограничений.

Карантин ведет к углублению кризиса

Ситуацию в Украине, которая сложилась из-за карантина, прокомментировал глава Исполнительного Комитета реформ Украины Михеил Саакашвили в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Саакашвили заявил, что введенный в Украине карантин выходного дня ведет к экономическому кризису.

У всего есть 2 стороны. В Германии, Франции и других стран – большие ресурсы, резервы, и они помогают бизнесу. В Украине сегодня таких ресурсов нет,

– отметил политик.

Он считает, что Владимир Зеленский сделал правильно, когда часть денег из Фонда борьбы с COVID-19 направил на помощь бизнесу. Саакашвили отметил, что 8 тысяч гривен не будет достаточно, но все же хотя бы какая-то помощь.

Нужно ли закрывать заведения: какие будут последствия

По словам политика, "вряд ли будет эффективным" закрывать бизнес. Такие меры, по его мнению, не работают. "Я в выходные был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны. Полиция берет деньги за то, что они открыты", – добавил Саакашвили.

Однако подчеркнул, что в Киеве "большинство заведений абсолютно пусты".

Есть реальные признаки очень тяжелой стагнации, кризиса,

– заявил политик.

Сакашвили считает, что в этой ситуации еще дожимать бизнес дополнительными мерами – не вариант, потому что экономика не выдержит. А это в результате может привести к негативным последствиям для миллионов людей.

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Обратите внимание! С 14 по 30 ноября в Украине действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и транспорт. Однако некоторые заведения по всей Украине нарушают ограничения. Кроме того, бизнес протестует, потому что теряет львиную часть своих доходов. В то же время власть ищет новые пути поддержки предпринимателей.