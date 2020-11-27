Конфликт между мэром Львова Андреем Садовым и Львовским горсоветом набирает обороты и переходит в юридическую плоскость. Хотя сам по себе этот вопрос больше политический, чем правовой.

Об этом в комментарии сайту 24 канала заявил независимый юридический эксперт Ярослав Жукровский.

Подробности Конфликт Андрея Садового и Львовского горсовета: все, что следует знать

Завязка конфликта

22 ноября во Львове состоялся второй тур выборов мэра, в котором уверенно победил Андрей Садовый. Он вместе с новоизбранными депутатами должен был принести присягу на первом заседании горсовета 3 декабря. Но территориальная избирательная комиссия (ТИК) перенесла заседание на 24 ноября. На нем депутаты избрали временный президиум, чем фактически отстранили Садового от власти.

Действующий мэр заявил, что действия ТИК и депутатов горсовета – "попытка узурпации власти", и он будет оспаривать решение избирательной комиссии. А его заместитель Андрей Москаленко уже подал заявление в полицию "о совершении уголовного преступления членами городской ТИК".

Политика, а не право

Тем временем, первые комментарии относительно этого конфликта стали давать специалисты.

Данный вопрос больше политический, чем правовой, – считает Ярослав Жукровский. – Но были ли те или иные решения юридически обоснованными и соответствующими требованиям законодательства, может установить только суд.

К ТИК много вопросов

Жукровский, в первую очередь, отмечает: если провести юридическую оценку постановления ТИК о созыве первой сессии на 24 ноября, то возникает много вопросов.

Например, почему ТИК не созвала первую сессию до 19 ноября? При любых обстоятельствах, созыв сессии или на 3 декабря, или на 24 ноября содержит однозначное нарушение части 2 статьи 46 ЗУ "О местном самоуправлении в Украине", – говорит юрист. – С другой стороны, в указанном постановлении избирательной комиссии нет ни одной ссылки ни на Избирательный кодекс, ни на какие либо другие законодательные акты. А любые решения по вопросам избирательного процесса в соответствии с практикой нормотворчества должны отвечать установленным требованиям и иметь очевидную правовую определенность.

Требования избирательного законодательства не учтены

Эксперт также обращает внимание на такой важный нюанс: "Избирательная комиссия рассматривала заявление кандидатов в депутаты, которые уже были зарегистрированы как депутаты, но не учла требования избирательного законодательства относительно формы обращения. Положения Избирательного кодекса как раз устанавливают такую ​​форму – не заявление субъектов избирательного процесса, а жалоба о нарушении избирательных процедур. А были ли нарушены избирательные процедуры в первичном решении? Вопрос, конечно, риторический".



24 ноября 2020. Первое заседание горсовета Львова

Подмена и выборочное применение законодательных норм

Жукровский называет действия ТИК "юридически ущербными". И поясняет: "Решение избирательной комиссии породило соответствующие юридические последствия – прекращение полномочий предыдущего состава городского совета и окончание полномочий городского головы. Но в этой ситуации смущает то, что до сих пор никто не обжаловал не совсем законное постановление территориальной избирательной комиссии в суде".

По мнению юриста, "данная проблематика наиболее актуальна в плоскости правового обычая, как неформализованных и церемониальных традиций инаугурации, или начала работы городских депутатов нового созыва, принятия присяги городскими головами".

Юридически ничтожное пренебрежение общепринятыми городскими обычаями и традициями является свидетельством подмены и выборочного применения законодательных норм для демонстрации тех или иных политических амбиций,

– резюмирует Жукровский.

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Конфликт Садового и Львовского горсовета: хронология событий

25 октября в Украине прошли местные выборы . Во Львове выбрали депутатов разных уровней, а на выборах мэра назначили второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во второй тур вышли действующий мэр Андрей Садовый и представитель партии "ЕС" Олег Синютка.

. Во Львове выбрали депутатов разных уровней, а на выборах мэра назначили второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во второй тур вышли действующий мэр Андрей Садовый и представитель партии "ЕС" Олег Синютка. 22 ноября во втором туре выборов уверенно победил Андрей Садовый . Мэр и новоизбранные депутаты должны были принять присягу 3 декабря – на первом заседании горсовета.

. Мэр и новоизбранные депутаты должны были принять присягу 3 декабря – на первом заседании горсовета. 23 ноября ночью территориальная избирательная комиссия – после заявления депутатов "ЕС" – приняла решение провести первое заседание горсовета 24 ноября.

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