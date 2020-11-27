Ситуация во Львове – юридически ничтожное пренебрежение обычаями и традициями, – эксперт
Конфликт между мэром Львова Андреем Садовым и Львовским горсоветом набирает обороты и переходит в юридическую плоскость. Хотя сам по себе этот вопрос больше политический, чем правовой.
Об этом в комментарии сайту 24 канала заявил независимый юридический эксперт Ярослав Жукровский.
Подробности Конфликт Андрея Садового и Львовского горсовета: все, что следует знать
Завязка конфликта
22 ноября во Львове состоялся второй тур выборов мэра, в котором уверенно победил Андрей Садовый. Он вместе с новоизбранными депутатами должен был принести присягу на первом заседании горсовета 3 декабря. Но территориальная избирательная комиссия (ТИК) перенесла заседание на 24 ноября. На нем депутаты избрали временный президиум, чем фактически отстранили Садового от власти.
Действующий мэр заявил, что действия ТИК и депутатов горсовета – "попытка узурпации власти", и он будет оспаривать решение избирательной комиссии. А его заместитель Андрей Москаленко уже подал заявление в полицию "о совершении уголовного преступления членами городской ТИК".
Политика, а не право
Тем временем, первые комментарии относительно этого конфликта стали давать специалисты.
Данный вопрос больше политический, чем правовой, – считает Ярослав Жукровский. – Но были ли те или иные решения юридически обоснованными и соответствующими требованиям законодательства, может установить только суд.
К ТИК много вопросов
Жукровский, в первую очередь, отмечает: если провести юридическую оценку постановления ТИК о созыве первой сессии на 24 ноября, то возникает много вопросов.
Например, почему ТИК не созвала первую сессию до 19 ноября? При любых обстоятельствах, созыв сессии или на 3 декабря, или на 24 ноября содержит однозначное нарушение части 2 статьи 46 ЗУ "О местном самоуправлении в Украине", – говорит юрист. – С другой стороны, в указанном постановлении избирательной комиссии нет ни одной ссылки ни на Избирательный кодекс, ни на какие либо другие законодательные акты. А любые решения по вопросам избирательного процесса в соответствии с практикой нормотворчества должны отвечать установленным требованиям и иметь очевидную правовую определенность.
Требования избирательного законодательства не учтены
Эксперт также обращает внимание на такой важный нюанс: "Избирательная комиссия рассматривала заявление кандидатов в депутаты, которые уже были зарегистрированы как депутаты, но не учла требования избирательного законодательства относительно формы обращения. Положения Избирательного кодекса как раз устанавливают такую форму – не заявление субъектов избирательного процесса, а жалоба о нарушении избирательных процедур. А были ли нарушены избирательные процедуры в первичном решении? Вопрос, конечно, риторический".
24 ноября 2020. Первое заседание горсовета Львова
Подмена и выборочное применение законодательных норм
Жукровский называет действия ТИК "юридически ущербными". И поясняет: "Решение избирательной комиссии породило соответствующие юридические последствия – прекращение полномочий предыдущего состава городского совета и окончание полномочий городского головы. Но в этой ситуации смущает то, что до сих пор никто не обжаловал не совсем законное постановление территориальной избирательной комиссии в суде".
По мнению юриста, "данная проблематика наиболее актуальна в плоскости правового обычая, как неформализованных и церемониальных традиций инаугурации, или начала работы городских депутатов нового созыва, принятия присяги городскими головами".
Юридически ничтожное пренебрежение общепринятыми городскими обычаями и традициями является свидетельством подмены и выборочного применения законодательных норм для демонстрации тех или иных политических амбиций,
– резюмирует Жукровский.
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Конфликт Садового и Львовского горсовета: хронология событий
- 25 октября в Украине прошли местные выборы. Во Львове выбрали депутатов разных уровней, а на выборах мэра назначили второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во второй тур вышли действующий мэр Андрей Садовый и представитель партии "ЕС" Олег Синютка.
- 22 ноября во втором туре выборов уверенно победил Андрей Садовый. Мэр и новоизбранные депутаты должны были принять присягу 3 декабря – на первом заседании горсовета.
- 23 ноября ночью территориальная избирательная комиссия – после заявления депутатов "ЕС" – приняла решение провести первое заседание горсовета 24 ноября.
Детали Садового хотят отстранить от руководства Львовом: что надо понимать о скандальном решении ТИК
- 24 ноября состоялось заседание горсовета, на котором присутствовали только 34 депутата из 64-х. Они выбрали временный президиум, и таким образом фактически отстранили от исполнения обязанностей мэра Андрея Садового. Тот назвал действия ТИК и депутатов "попыткой вытереть ноги об волю львовян" и "узурпацией власти". Председатель фракции "ЕС" в горсовете Петр Адамык ответил, что ТИК приняла решение о проведении заседания 24 ноября согласно украинскому законодательству.
- 25 ноября ТИК официально объявила Андрея Садового победителем выборов мэра Львова.
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