Городской голова Львова рассказал об итогах первых 2 дней карантина выходного дня во Львове. Андрей Садовой подчеркнул, что решение правительства о введении ограничений в выходные должно быть пересмотрено.

Садовой пояснил, что за 2 дня в Центре поддержки предпринимательства осуществили 700 проработанных консультаций и сделали 80 выездов. Об этом мэр Львова сказал во время своего видеообращения в Фейсбуке.

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Он отметил, что у юристов Центра поддержки предпринимательства есть достаточно оснований, чтобы все протоколы обжаловать в суде и признать их недействительными.

Я хочу верить, что совещание с премьер-министром даст результат и решение правительства будет пересмотрено, потому что это стресс для всех и это большая проблема для людей, которые сами себя кормят,

– заметил Садовой.

Мэр Львова добавил, что для борьбы с COVID-19 надо вместе выработать решение, а потом давать его в работу.

Карантин выходного дня: что это такое

Кабинет Министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать в Украине в течение 3 недель каждую субботу и воскресенье до 30 ноября.

Правительство запретило деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

заведений размещения, в том числе и гостиниц (кроме выполняющих социальные функции).

В то же время работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. Также правительство назначило время с 10:00 до 12:00 часов для обслуживания пенсионеров.



Новые условия карантина в Украине / инфографика 24 канала

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