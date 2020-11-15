Правительство должно пересмотреть решение о карантине выходного дня, – Садовой
Городской голова Львова рассказал об итогах первых 2 дней карантина выходного дня во Львове. Андрей Садовой подчеркнул, что решение правительства о введении ограничений в выходные должно быть пересмотрено.
Садовой пояснил, что за 2 дня в Центре поддержки предпринимательства осуществили 700 проработанных консультаций и сделали 80 выездов. Об этом мэр Львова сказал во время своего видеообращения в Фейсбуке.
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Он отметил, что у юристов Центра поддержки предпринимательства есть достаточно оснований, чтобы все протоколы обжаловать в суде и признать их недействительными.
Я хочу верить, что совещание с премьер-министром даст результат и решение правительства будет пересмотрено, потому что это стресс для всех и это большая проблема для людей, которые сами себя кормят,
– заметил Садовой.
Мэр Львова добавил, что для борьбы с COVID-19 надо вместе выработать решение, а потом давать его в работу.
Карантин выходного дня: что это такое
Кабинет Министров 11 ноября ввел в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать в Украине в течение 3 недель каждую субботу и воскресенье до 30 ноября.
Правительство запретило деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов и фитнес-центров,
- заведений размещения, в том числе и гостиниц (кроме выполняющих социальные функции).
В то же время работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. Также правительство назначило время с 10:00 до 12:00 часов для обслуживания пенсионеров.
Новые условия карантина в Украине / инфографика 24 канала
Как во Львове отреагировали на карантин выходного дня
- Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что городской совет будет обжаловать решение Кабмина о карантине выходного дня в суде.
- По его словам, в субботу и воскресенье учреждения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Такие ограничения уничтожат бизнес, ведь деньги государство предпринимателям не компенсирует.
- В то же время в Луцком горсовете отметили, что ограничение работы заведений в выходные, увеличит количество посетителей в будни.
- Исполком мэрии отменил выходные дни в субботу и воскресенье для заведений питания и спортзалов. До 30 ноября все львовские заведения смогут работать в обычном режиме.
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